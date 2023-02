El reencuentro de Elsa Pataky y sus "amigos" de 'Al salir de clase' 20 años después

Al salir de clase marcó a toda una generación. La icónica serie de la sobremesa de Telecinco en los 2000 supuso un antes y después de la ficción diaria en España, y, de paso, dio un gran impulso a las carreras de aquellos, por entonces, jovencísimos intérpretes.

Han pasado más de dos décadas desde que los actores se metieran en las casas de millones de españoles, pero, a pesar de este tiempo, y de que sus vidas han tomado caminos diferentes, han sabido mantener una bonita amistad.

De ella hicieron gala hace unos días Elsa Pataky parte del elenco de la ficción. La famosa actriz, casada con el actor Chris Hemsworth, dio sus primeros pasos en la serie, algo que nunca olvida.

Los stories de Elsa Pataky. INSTAGRAM DE ELSA PATAKY

Así, aprovechando su visita a España por motivos profesionales, se ha reencontrado con algunos compañeros de la serie que son más que eso: "buenos amigos". En la fotografía, subida a sus stories de Instagram, se ve, de izquierda a derecha, a Daniel Huarte, la propia Elsa, Mariano Alameda y Aurora Carbonell.

"Qué bueno volver a reencontrarme con mis buenos amigos", señala Pataky, que está disfrutando de unos días en Madrid. Hace unas jornadas, asistió a un evento de presentación de una de sus firmas españolas favoritas y con las que también colabora.

A sus 46 años de edad, Elsa Pataky presume de ser una de las mujeres más guapas y con más estilo del planeta. Y aún viviendo lejos de su país natal, la actriz no se olvida de sus raíces, también apostando por marcas made in Spain en sus looks. Una de las firmas que no falta en su zapatero, ya que Elsa opta por la comodidad también en sus pies es Gioseppo, y en su paso por Madrid la actriz nos ha querido mostrar cuáles son sus sandalias favoritas de la próxima temporada (y que solo ella puede llevar en pleno febrero en la capital). Para este evento, donde Elsa ha recibido a la prensa con una sonrisa de oreja a oreja, ha lucido un total look negro, que siempre es acertado y elegante, formado por un chaleco con cierre delantero y un pantalón de tiro alto a juego. Para rematar el estilismo, la madrileña ha elegido unas sandalias de piel en color off-white con pespuntes a contraste.