Jorge Pérez da su versión, entre lágrimas, del 'affaire' con Alba Carrillo: "No soy un depravado sexual"

Algo más de dos meses después de abandonar la televisión tras la polémica sobre un presunto affaire con Alba Carrillo, Jorge Pérez reapareció en la pequeña pantalla para defenderse de todo lo que se ha dicho de él y su familia en este tiempo.

El ex guardia civil fue uno de los invitados de Déjate querer, el nuevo espacio de Paz Padilla para la noche de los sábados en Telecinco. En el plató, aunque no ha mencionó en ningún momento el nombre de la colaboradora, sí que dio su versión sobre lo que pasó en la ya famosa fiesta de Navidad de la productora Unicorn.

Pérez asumió su parte de culpa, reconociendo que se equivocó, pero mantuvo que no ocurrió nada más de lo que en las fotografías se podía ver. "Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad".

Sobre lo que vino después, aseguró: "El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión".

"Como todo el mundo sabe, mi mujer Alicia y yo tomamos la decisión de resolver esta situación fuera de los platós de televisión, hay un procedimiento abierto que no me permite hablar abiertamente de lo que realmente pasó", indicó.

En estos meses apartado del medio, el ganador de Supervivientes ha tenido tiempo para pensar y replantearse muchas cosas. "He llegado a pensar con todo esto que yo tenía un problema, yo soy una persona muy efusiva, pero no solo con mujeres, abrazo a todo lo que se mueve, si pasa un perro también le abrazo, han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual", indicó, algo que negó.

"Ella no ha dudado de mí, sabe cómo soy soy y sus lágrimas han sido por todo lo que se estaba generando"

Jorge Pérez quiso también enviarle un mensaje a su esposa, Alicia Peña. "Se han mofado de esto, pero es verdad. Alicia es luz en mi oscuridad, vivimos en un mundo de absoluta dualidad y ella me complementa y me mejora. Alicia es mi persona, mi compañera, mi amiga, es mi amante, es mi todo", aseguró de ella.

Además, rememoró sus peores momentos en estas semanas. "Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que me ha podido pasar. Pero es que no puedes hacer nada, porque al día siguiente habrá más. Aunque no quieras escuchar nada, te llega la información y te preguntas: ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo la voy a consolar? No podía porque tampoco soy de una pieza, te tienes que ir recomponiendo pero es que no podía".

"He pasado por todos los estados emocionales. Me sentía decepcionado anulado, frustrado, he sentido ira, odio... No podía ayudarle a ella si no puedo ayudarme a mí mismo. Alicia estaba irreconocible para mí, llevo 17 años con ella y nunca la había visto así. Esta experiencia la asemejo mucho a lo que viví en Supervivientes. Por mucho que yo te quisiese describir la vivencia es que no puedo, y esto es exactamente igual.

Además, indicó que su mujer siempre confió en él. "Ella no ha dudado de mí, sabe cómo soy soy y sus lágrimas han sido por todo lo que se estaba generando. Lógicamente hay imágenes que a ella no le gustan pero es que eso pasa a un segundo plano. No ha sido proporcional", ha dicho muy afectado".