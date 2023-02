Solo Elsa Pataky puede visitar Madrid en febrero y llevar estas sandalias de marca española

Elsa Pataky está disfrutando de unos días en Madrid. La visita de la actriz siempre es una de la más esperadas, y tanto amigos como familiares (y medios de comunicación), la reciben con los brazos abiertos. Sin embargo, no es todo ocio lo que envuelve a la actriz, pues esta mañana ha asistido a un evento de presentación de una de sus firmas españolas favoritas y con las que también colabora.

A sus 46 años de edad, Elsa Pataky presume de ser una de las mujeres más guapas y con más estilo del planeta. Y aún viviendo lejos de su país natal, la actriz no se olvida de sus raíces, también apostando por marcas 'made in Spain' en sus looks.

Una de las firmas que no falta en su zapatero, ya que Elsa opta por la comodidad también en sus pies es Gioseppo, y hoy, en su paso por Madrid, la actriz nos ha querido mostrar cuáles son sus sandalias favoritas de la próxima temporada (y que solo ella puede llevar en pleno febrero en la capital).

Para este evento, donde Elsa ha recibido a la prensa con una sonrisa de oreja a oreja, ha lucido un 'total look' negro, que siempre es acertado y elegante, formado por un chaleco con cierre delantero y un pantalón de tiro alto a juego. Para rematar el estilismo, la madrileña ha elegido unas sandalias de piel en color 'off-white' con pespuntes a contraste.

Elsa Pataky en la presentación de una firma de calzado en Madrid FilmMagic / Getty

Se trata de una cuña, forrada con yute natural, que cuenta con pulsera fija para una mayor sujección. Pertenece a la línea de 'los favoritos de Elsa Pataky' de Gioseppo, y tienen un precio de 74,95 €,.

Sandalias de yute de Gioseppo Gioseppo

Elsa ha completado su look, con un maquillaje natural y el pelo peinado con sutiles ondas hacia un lado.

GALERÍA | La evolución del estilo de Elsa Pataky

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.