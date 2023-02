El curioso requisito del protocolo de vestimenta del funeral de Vivienne Westwood que todas las invitadas han cumplido

El mundo de la moda despedía 2022 con una significativa pérdida. La diseñadora británica Vivienne Westwood, que popularizó la moda 'punk' a nivel mundial, fallecía el pasado 29 de diciembre.

La británica siempre fue reconocida por ser una mujer con carácter y será recordada por su autenticidad también reflejada en grandes diseños que han marcado la historia de la moda.

El 'dress code' más original

Este jueves 16 de febrero se dio un último adiós a Westwood con un funeral celebrado en Londres al que acudieron muchos compañeros y compañeras de profesión, así como varias de las mujeres más relevantes de la industria de la moda, que no quisieron dejar de hacerle un merecido homenaje y lo llevaron a cabo de la manera más bonita y emotiva: luciendo algunos de los diseños más icónicos de la modista.

Vivienne Westwood fue pionera en hacer de la moda algo atrevido, divertido y alejado de lo políticamente 'correcto'. Sus diseños son inconfundibles. Por ello, a pesar de que el negro ha sido el color protagonista en el funeral de la creadora, como es tradición, también las celebridades han apostado por prendas de colores, por formas geométricas, estampados llamativos o bolsos de corazón con los que celebran todo lo que la reina del 'punk-glam' ha dejado.

Incluso para el último adiós de la modista, su estilo y carácter único han sido los protagonistas. Alejados de cualquier frivolidad, el 'dress code' que recibieron los invitados para el funeral era 'if in doubt, dress up' ('ante la duda, arréglate), y así lo han cumplido.

Desde Victoria Beckham, pasando por Georgia Jagger, hasta Kate Moss y su hija, Lila. Estos han sido algunos de los estilismos más originales con los que, sin duda, han hecho el mejor homenaje a Westwood.

Victoria Beckham en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

La diseñadora Victoria Beckham ha optado por un 'total look' negro protagonizado por un vestido ceñido con fruncidos en la cintura de lo más favorecedor. Acudió al funeral junto a Marc Jacobs, que al igual que ella, optó por un look negro, en su caso formado por un conjunto de jersey y pantalón 'comfy' y bolso de mano.

Georgia Jagger en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

La hija de Mick Jagger, Georgia, optó por una chaqueta balzer de color gris con raya diplomática a contraste, y una original blusa con aberturas en el escote, pantalón de pinzas y bolso de mano en rosa.

Elle Fanning en el funeral de Vivienne Westwood GC Images / Getty

La actriz Elle Fanning acudió con una chaqueta de lana negra de estructura péplum sobre un vestido negro vaporoso. Como accesorios apostó por unos llamativos zapatos tipo 'merceditas' en versión 'punk' con plataforma XXL y tacón altísimo. También remató el look con un sombrero de red.

Helena Bonham Carter en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

La actriz Helena Bonham Carter, que siempre se ha caracterizado por presumir de un estilo de lo más rompedor, no podía perderse esta cita. En su caso, optó por un 'total look' de estampado tartán rojo con forro flora, así como con zapatos de charol con lazada y suela de plataforma. Al estilismo añadió un collar de perlas XL, gafas de estilo 'steampunk' y un recogido extravagante.

Por su parte, la intérprete, además de este homenaje estilístico, quiso regalar unas palabras de despedida a Vivienne, que confesó tener "una cantidad obscena de ropa, algo que a Vivienne no le hubiera gustado con su manifiesto de 'compra menos". Y también confesó que "si no fuera por Vivienne, estaría desnuda".

Alexa Chung en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

La modelo y diseñadora de moda británica Alexa Chung, fiel a su estilo sofisitciado, llevó un abrigo de paño gris con una original bufanda de pelo, calcetines tobilleros y zapatos de salón de tacón cómodo de charol. Para romper visualmente optó por un bolso rosa.

Iris Law en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

La hija de Jude Law y Sadie Frost, Iris Law, llevó un abrigo clásico negro sobre un vestido vaporoso a tono y unas medias de estampado multicolor con zapatos planos estilo cangrejeras. Asimismo, llama la atención el tocado con el que completó su look: una capota rosa en tejido satinado con forma de orejitas.

Lila Moss y Kate Moss en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang

Kate Moss lució un vestido negro con estampado floral multicolor y abertura en la pierna, con zapatos de tacón alto, medias negras semitransparentes y boina. Por su parte, su hija Lila Moss (que ya ha sido fichada por firmas como Zara) llevó un minivestido negro con zapatos con hebillas 'maxi' de tacón y un bolso con forma de corazón rojo.

A este homenaje acudieron otras personalidades importantes como Sady Drost, Lady Amelia Windsor, Susie y Nick Cave, Suzy Menkes, Bianca Jagger o Philip Sallon, entre otros.

