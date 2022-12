Los vestidos de novia más locos de Vivienne Westwood

"El mundo necesita a gente como Vivienne para hacer un cambio para mejor". Así concluía el anuncio oficial del fallecimiento de la diseñadora de moda británica Vivienne Westwood. "Murió hoy, en paz y rodeada por su familia", anunciaba un tuit en su cuenta oficial.

Hoy recordamos algunos de los diseños más icónicos de la que fue, con su boutique SEX, la dama del punk inglés. Lo anárquico y extravagante de sus prendas crearon una estética propia, que pronto se asoció a un estilo de música y a una juventud rebelde y desarraigada que buscaba su propio camino.

Entre sus miles de icónicos diseños, algunos se han ganado un hueco en la cultura popular. Es el caso de sus diseños nupciales, vestidos que vistieron a algunas de las mujeres más icónicas e influyentes del panorama internacional. Aquí reunimos tres de sus más famosos diseños, uno extravagante, otro clásico y otro "de película".

El extravagante vestido de Dita Von Tesse

Uno de sus diseños más recordados es, sin duda, el vestido de boda que Dita Von Tesse llevó para su matrimonio con Marylin Manson en 2005. En una celebración como esta, no podían faltar las excentricidades. El enorme vestido de novia color púrpura confeccionado por Vivianne Westwood impactó a todos los presentes.

Dita Von Tesse en su boda Instagram / @burlesque_dreams

El vestido de tafetán en color púrpura brillante cambiaba de color al recibir la luz, y contaba con una inmensa cola con mucho volumen. La modelo lo llevó con un tocado en el mismo tono: un look de novia que se ha quedado grabado para siempre en nuestra memoria.

El icónico vestido de Carrie

Pero si hay un diseño nupcial de Westwood que tiene un hueco en el imaginario 'pop', ese es el de Carrie Bradshaw. El personaje de Sexo en Nueva York llevó un vestido de novia diseñado por Vivienne, un look que ha polarizado desde siempre a los fans de la película. Se trata del vestido de novia que Carrie llevó a su primera boda con Mr Big en la primera película, allá por el año 2008. Si bien no convenció a todo el mundo, la industria de la moda siempre consideró que este traje diseñado por Westwood para su colección Otoño-Invierno 2007 es uno de los mejores vestidos de novia de la historia del cine.

Sarah Jessica Parker con el diseño de Vivienne Westwood ©GTRESONLINE

Sin mangas, con corsé y una desproporcionada falda abullonada con capas superpuestas, recuerda con creces al diseño morado del vestido de Dita, aunque esta vez en un color más clásico. El vestido de Westwood estará ya siempre asociado al personaje y a su actriz, que lo volvió a lucir años después para la serie And just like that.

También para Miley Cyrus

Pero no todo fueron faldas enormes y diseños extravagantes. La fallecida diseñadora británica también confeccionó el vestido nupcial de la cantante Miley Cyrus, en su boda secreta con Liam Hemsworth. Se trataba de un vestido largo en crepé de seda color marfil e inspiración años 50, un diseño que transmite esa atmósfera tan característica de los años dorados de Hollywood.

Miley Cyrus en su boda con Liam Hemsworth Instagram

