Estos son los 5 vestidos que Miércoles Addams llevaría a una boda

Viene siendo tradición que Netflix saque una serie a final de año que acabe convirtiéndose en una de las más queridas de la plataforma, como ocurrió con Los Bridgerton, El juego del calamar, Gambito de dama y, ahora, Miércoles. Inspirada en la hija mayor de la familia Addams, esta ficción se ha convertido rápidamente en una de nuestras favoritas.

Las redes sociales se han llenado de vídeos imitando a Miércoles mientras copian su estética, ya sea en el peinado, el maquillaje o la ropa. Esta última ha pegado un gran 'boom' en el 'street style', inspirando a muchas personas a adaptar el estilo gótico a su día a día.

Una de nuestras escenas favoritas es la del baile en la Academia Nunca Más, en la que Miércoles demuestra su talento con unos movimientos bastante inusuales que, obviamente, no han tardado en hacerse virales acompañados con una de las canciones de Lady Gaga. El vestido que lleva para la ocasión, un diseño 'vintage' con encaje, fascinó a muchas personas que vieron la serie.

Por supuesto, en cuanto lo vimos nos preguntamos: "Si así va a un baile, ¿cómo iría a una boda?", así que hemos sacado nuestras dotes detectivescas para encontrar los vestidos de invitada que podría llevar Miércoles Addams.

1. Para una boda de día

Minivestido adornado con perlas de & Other Stories Cortesía

Según marca el protocolo, para las bodas de día no se puede ir de largo, así que Morticia haría que Miércoles llevase un vestido apropiado y le añadiría algún detalle para que fuese bonito, pero que siguiera el estilo de su hija. Seguro que habrían visto este vestido en el catálogo de & Other Stories (129 € ref: 1119218001) y no habrían podido resistirse. Se trata de un diseño romántico, pero dramático, de largo mini, manga larga y escote cuadrado con detalles de perlas que le da esa estética Addams.

2. Elegancia gótica

Vestido 'Caviar' de Zottier Cortesía

Si quiere algo refinado, pero con esa melancolía gótica, iría directa a por este vestido de Zottier. Las mangas abullonadas y el tul le dan el toque de romanticismo perfecto, mientras que el corsé y el color negro nos devuelve a la fantasía victoriana que desprende esta prenda. Una opción ganadora tanto para las góticas como para aquellas con un estilo más sencillo.

2. Con espíritu 'vintage'

Vestido midi con falda de tul y mangas fantasía de Invitadísima Cortesía

Muy parecido al vestido que llevó al baile es este que hemos encontrado en Invitadísima (ref: V-204) de largo midi con falda de tul y cuerpo estilo romántico con mangas fantasía. Este diseño de muñeca victoriana sin duda le encantaría a Miércoles, aunque antes de combinarlo con unos zapatos de tacón, se podría unas buenas botas.

3. Con un poco de glamur

Vestido a capas de tul de True Decadence Cortesía

Aunque no lo parezca, a Miércoles también le gusta ponerse guapa e impresionar con su look, por lo que no nos parece nada descabellado que quisiera algo más impactante, glamuroso y sexy para impresionar. Uno de los que podría escoger en esta ocasión podría ser este vestido de True Decadence (194 € en Zalando. Ref: TRF21C041-Q11) con muchas capas de tul y un escote en 'V' muy favorecedor.

5. Una Miércoles más madura

Vestido largo de encaje de Zara Cortesía

Otro posible vestido que podría llevar sería este de Zara (129 €. Ref: 5919/706). Lo cierto, es que nada más verlo nos ha enamorado y tiene un estilo clásico y decadente que a Miércoles le encantaría. Se trata de un vestido largo de escote palabra de honor con aros y confeccionado en un encaje suave y casi transparente, muy delicado y bonito, aunque su verdadera belleza está en la espalda. La parte de atrás está casi descubierta, adaptándose al cuerpo con un corsé y una tela que cae cuidadosamente sobre la cadera. Una joya que nadie puede dejar escapar.

