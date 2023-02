Tamara Falcó se va de cena de San Valentín en pijama

El 14 de febrero es uno de los días más especiales del año. Hablamos de la cita que todos tenemos marcada en el calendario para celebrar el amor y la amistad y, por supuesto, las parejas más mediáticas no han querido dejar de celebrar su San Valentín. Entre todas ellas debemos hablar de la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que, tras reconciliarse después de su ruptura, están recuperando la ilusión.

Será el próximo verano cuando la pareja se dará el 'sí, quiero', tal y como han adelantado públicamente. Y, como era de esperar, ninguno de los dos iba a renunciar a celebrar su último San Valentín antes de pasar por el altar. Por ello, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se fueron de cena romántica y, para la ocasión, la marquesa de Griñón volvió a sorprendernos estilísticamente hablando, ya que apostó por salir en pijama.

La estética pijamera es una de las tendencias que más está despuntando este 2023. Aunque de inicio pueda parecernos algo extraño, la realidad es que es una moda que hemos visto incluso en las capitales de la moda más sofisticadas como son París o Nueva York. Y aunque siempre la hemos vivido como algo pasajero, parece que vuelve con más fuerza que nunca.

En 2020, especialmente después del confinamiento volvió a triunfar en el 'street style', ya que todas buscábamos la comodidad y convertimos a los pijamas en nuestro nuevo uniforme favorito. A nivel internacional ya hemos visto a famosas como Sarah Jessica Parker o Victoria Beckham salir a la calle en pijama, y a nivel nacional se han atrevido 'celebs' como Lara Álvarez y ahora la mismísima Tamara Falcó.

Victoria Beckham paseando en pijama Getty Images

Ha sido a través de Instagram por donde hemos podido ver a la hija de Isabel Preysler lucir su conjunto pijamero de estilo lencero.

Falcó compartió su look con un 'selfie' en el espejo en el que podíamos apreciar un 'total look' de pijama, formado por camisa de manga larga de satén en color rojo con estampado floral y un pantalón de tiro alto a juego, así como con unos salones rojos, un abrigo de paño masculino en color beige y un bolso lila con asa roja. Sin duda un look muy original y romántico con el que Tamara ha vuelto a dar toda una lección de estilo.

Tamara Falcó sale de cena de San Valentón en pijama Istagram / @tamara_falco

Un pijama de casi 1.000 euros

Tal y como la propia empresaria ha compartido en esta misma red social, se trata de un conjunto que pertenece a la firma Max Mara. Desde la firma, definen la parte inferior del mismo como un "pantalón de pijama en sarga de pura seda estampada", que cuesta 489. Por otro lado, la blusa tiene el mismo precio, por lo que el 'total look' cuesta 978 €.

El pijama rojo de Tamara Falcó Instagram / @tamara_falco

Sin embargo, si buscas una opción similar y asequible, hemos encontrado un diseño muy similar en Tezenis por 25,99 €.

El conjunto de la firma del grupo Calzedonia es prácticamente igual que el de Tamara pero, en lugar de tener estampado de flores, cuenta con un 'print' de corazones (mucho más romántico). Está disponible en todas las tallas y es ideal para llevar con unos zapatos de tacón, si quieres un look más sofisticado, o con zapatillas, si prefieres uno más informal.

Pijama efecto raso de corazones, de Tezenis Tezenis

