Entrevista

Para muchos de nosotros, Instagram es una herramienta más para compartir fotografías e interactuar con amigos y familiares de manera digital. Sin embargo, para muchas otras personas, se trata de una aplicación que les ha cambiado la vida por completo. Ese es el caso de Laura Escanes, una de las 'influencers' más conocidas de la red a nivel nacional que, desde que empezamos a seguirle la pista a sus 19 años, no ha dejado de evolucionar y crecer como mujer y como creadora de contenido.

La belleza y la moda son las principales temáticas que podemos encontrar en el perfil de la catalana, que ahora mismo acumula 1,9 millones de seguidores. Tal y como confiesa a Mujer.es, ahora mismo está en un momento de cambios, pero sigue haciendo su trabajo con nervios e ilusión, algo que, como la propia Escanes reconoce, jamás se debería perder. Actualmente tiene 26 años, es madre soltera y una mujer soñadora e inconformista. Más allá de su trabajo como modelo e 'influencer', Laura está llevando a cabo otros proyectos profesionales muy distintos a los que estamos acostumbradas a verla, más allá de sus colaboraciones con firmas.

Nos sentamos frente a frente en un entorno único, en Formigal, donde ha tenido lugar Nevalia, la experiencia en la nieve más top organizada por Ron Barceló a la que han acudido otros 'talents' como Álvaro de Luna, actual pareja de la 'influencer' que actuó en el evento, y actores como Claudia Traisac, Eric Masip o Guillermo Campra, además de otros 'influencers'. Allí Laura nos habla de su evolución como mujer y creadora de contenido, de salud mental, de maternidad y conciliación, así como de sus debilidades estilísticas.

¿Cómo ha cambiado la Laura que empezó con su cuenta de Instagram 'anónima' a la Laura que eres hoy?Supongo que depende de la etapa, pero es verdad que intento comunicar siempre de la misma manera, siendo natural y cercana; y en ese sentido creo que no ha cambiado porque publico mi vida y antes también lo hacía, aunque no tuviera tantísimos seguidores. Es verdad que como ahora me sigue más gente, se puede sacar de contexto y tengo más exposición mediática, y por eso sí que vigilo un poco más lo que digo, cuando antes lo publicaba y ya está. Ahora me corto más por protegerme también.

Laura estás viviendo muchas cosas que otras chicas con tu edad nunca vivirían. Y todo ello en pocos años. ¿Cómo lo gestionas a nivel interno?Para mí una de las cosas más importantes desde que empecé a trabajar en esto y empezó a ir más en serio era mantener mi círculo de toda la vida, a mis amigos de toda la vida… Básicamente tener esa base y que siempre esté. Ese momento de que te endiosen y que parezca que eres muchísimo más de lo que eres me da bastante pereza. A mí me encantan los planes que hacía antes y me encanta seguir haciéndolos, aunque es verdad que muchas veces es incompatible y notas miradas, pero yo qué sé, para mí hacer un picnic en la playa en verano es el mejor planazo de la vida y no hace falta irse a una playa desierta, aunque también esté muy bien irse a Maldivas... Ya me entiendes, esa base no me gusta perderla entonces intento tener a mi gente cerca, y luego también hay mucho trabajo de terapia y hay muchas cosas que afectan y eso al final es aprender a gestionarlo poco a poco.

¿Te ha sobrepasado en algún momento, a nivel salud mental, el tener que estar pendiente de crear contenido de forma constante?El problema es que a mí no me gusta publicar cosas de otros días, yo no te puedo grabar unos 'stories' de ayer y subirlos mañana, por ejemplo, entonces incluso eso también me perjudica mucho en el trabajo porque si se me juntan muchas cosas ese día luego es imposible y además no lo veo natural. Cuando hay un mal día, hay un mal día, y la gente lo va a notar porque me ven más apagada o más desaparecida o distante, pero intento siempre que sea de la manera más natural.

Laura Escanes en Nevalia Productora Enserio

A las creadoras de contenido, más afines a temáticas como moda o belleza como es tu caso, se les puede exigir más 'perfección'. ¿Es normal sentir inseguridades o compararse con otras compañeras de profesión?Yo creo que las redes sociales han hecho mucho eso… No solo a nosotras sino a todos los consumidores. Al final hay tanto contenido y tantísimas chicas maravillosas que es inevitable compararse no solo a nivel físico o estético sino más a nivel más profesional de resultados. También es normal sentir esa presión de querer siempre hacerlo bien o estar siempre bien es muy dañino, pero yo creo que también nosotras también le estamos dando mucha importancia a la salud mental y estamos permitiéndonos también estar mal. No solo tenemos que compartir las cosas buenas porque si no no estás siendo natural.

¿Qué me puedes contar del 'hate'? ¿Cómo te afecta?Hubo un momento hace dos veranos que me borré Instagram durante dos semanas y era como que necesitaba desconectar. Al final por trabajo o por gusto compartimos muchas cosas, y no parar nunca de hacerlo muchas veces es una presión añadida de que están comentando absolutamente todo lo que publicas. Poner un poco de pausa también es importante, es verdad que los fines de semana intento desconectar un poco más de las redes sociales, pero es verdad que el 'hate' muchas veces me ha superado, sería mentirte decir que no… Pero bueno, supongo que con la experiencia vas aprendiendo. No creo que nadie esté preparado para esto ni sepa cómo gestionarlo, entonces según vas viviendo las cosas vas aprendiendo... No queda otra.

¿Cuál dirías que es la crítica que más te ha podido afectar por ser un personaje público?Para mí todo lo que tenga que ver con Roma y con la maternidad, para mí es lo peor porque justamente intento proteger mucho esto y muchas veces se habla sin saber, y me asusta mucho lo que pueda ver o leer ella en un futuro y no poder controlarlo yo. Que me digan a mí lo que sea me da más igual, pero cuando es a gente de mi alrededor o mi familia me afecta, por ejemplo cosas que se decían hace tiempo de mi padre o de mi madre o cualquier cosa de mi hija… Para mí eso es lo peor.

Tienes una hija de tres años. ¿Cómo te cambió la vida ser madre?Cuando dicen que te cambia la vida por completo es que te cambia la vida por completo. Es verdad que las prioridades para mí cambian, todo lo que hago de trabajo o con mis amigos es pensando en ella, pensando qué es lo que le podré contar a ella, las fotos que le podré enseñar o si estoy aquí esquiando, ¡tengo muchas ganas de ponerle unos esquíes a ella! Es como que quiero compartir todo lo que hago con ella. No me imagino una vida sin ella, me cuesta mucho pensar qué hacía yo antes de que naciera Roma, es como que hay un 'antes de Roma' y un 'después de Roma'.

¿Qué es lo más complicado de la maternidad para ti?Uf… Creo que ahora estoy en un momento en el que estamos viviendo muchos cambios, y creo que es lo que más complicado se me está haciendo. Al final se van juntando cosas y hay nuevas adaptaciones, como la casa nueva. Ya difícil para un adulto y también para un niño, y aunque los niños se acostumbran más rápido, sufro mucho por si estará bien…. Una amiga me dijo hace tiempo que tener un hijo es como tener una olla a presión en el fuego, es como que puede explotar en cualquier momento. Y siempre tengo esa sensación de "¿Lo estoy haciendo bien?", "¿Será feliz?"…

Laura Escanes posa junto a su hija Roma en Instagram. INSTAGRAM

¿Cómo llevas la conciliación? ¿Es complicada con tu profesión?Hay horarios imposibles porque de repente un día hay un rodaje y te citan a las 7 de la mañana y entonces ese día ya no puedo llevarla al colegio y me tengo que organizar… Además, para mí lo más difícil es no tener a la familia cerca, ellos viven en Barcelona y entonces, muchas veces no puedo decir "mami, tengo un rodaje que acaba tarde, ¿te puedes quedar tú con Roma?". Evidentemente tengo gente de confianza, porque si no no podría organizarme. Hay momentos más calmados y otros en los que se junta en un día 50 cosas y es más complicado, pero al final como todas las familias nos organizamos como podemos y como sabemos.

Volviendo al ámbito profesional. Además, estás inmersa en distintos proyectos. Tu podcast, Entre el cielo y las nubes es uno de los más recientes. ¿Cómo llevas esta faceta nueva de entrevistar a invitados?La verdad es que estoy super agradecida, para mí 'entrevistar' es una palabra muy grande, al final tengo la suerte de conocer a muchísima gente y tener la oportunidad de tenerlos en el podcast es un subidón para mí, y el de pensar que jamás podría estar haciendo este proyecto sin esta gente tan guay. El otro día lo pensaba... Si la Laura de 10 años lo estuviera viendo es como… ¡es la leche! Incluso ahora muchas veces flipo y me pongo nerviosísima, aunque es verdad que luego me relajo, pero no quiero que esos nervios se pasen nunca porque significa que sigo teniendo ganas y pasión para hacer las cosas.

¿Hay alguien que te fliparía entrevistar?Es verdad que en esta primera temporada yo tenía mi 'wishlist' y perfiles que me encantan y no me puedo quejar para nada, y hay muchos que a lo mejor para más adelante podemos conseguirlos, no te voy a desvelar (risas), pero no tampoco a alguien que diga 'sí o sí' esta persona porque incluso con gente que podía pensar "uy, no sé cómo estará esta entrevista" luego me ha sorprendido muchísimo… Entonces intento no generarme ninguna expectativa para poder disfrutarlo más y luego al final es como mejor salen las cosas…

¿Por qué ese nombre, Entre el cielo y las nubes? ¿Fue elección tuya?Yo quería que fuera ese concepto de estar 'entre el cielo y las nubes', para mí, cuando viajo, cuando veo las nubes es como que me da paz… Es un lugar seguro y quería transmitir todo eso a todos los invitados para que se sintieran en un entorno seguro, que no fuera el típico plató con dos micros y ya.

El lema del proyecto es, ¿Para qué necesitamos nosotras a los hombres? Y yo te pregunto, ¿crees realmente que no los necesitamos?Tengo la suerte de tener hombres maravillosos en mi vida y creo que sí los necesitamos. Ahora, que profesionalmente los necesitemos es otra cosa… pero en la vida es importante rodearte de buenas personas, hombres y mujeres.

Laura Escanes en Nevalia, con plumífero negro, jersey de rayas, 'skinny jeans' rotos y Moon Boots blancas Productora Enserio

Y hablando de cielo y nubes, ahora mismo nos encontramos en Nevalia, un viajazo en la nieve con Barceló. ¿Cómo te lo estás pasando?Yo estoy como una niña pequeña, lo estoy disfrutando muchísimo. El estar rodeada de tantos compañeros que al final tenemos tantas cosas en común que en cualquier momento hay conversación, hay anécdotas para contar… Incluso con personas que no he coincidido nunca y de repente aquí todos nos juntamos y todos estamos para pasarlo bien.

Te encanta la moda. ¿Cómo defines tu estilo?Buf, yo es que como cambio tantísimo… Me encanta probar cosas y como tengo la suerte de estar en eventos, trabajar con estilistas maravillosos… Me encantan los momentos de probarme ropa, probar maquillaje, trajes… Pero en resumen me gusta ir cómoda.

¿La tendencia de 2023 a la que no te puedes resistir?Me voy siempre a los zapatos, tengo un problema… El momento UGG me llama mucho. Y combinarlas con chándal me parece lo más.

¿Cómo te gusta celebrar San Valentín?Fíjate que no soy muy de celebrarlo, pero siempre hay excusa para salir a cenar o para ver una peli. Un plan tranquilo siempre apetece.

