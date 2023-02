Aunque algunas abuelas, en el pueblo o la ciudad, ya lo pusieron de moda hace mucho, parece que lo de salir a la calle en pijama es una tendencia (MUY) novedosa que agradecer a las parisinas. De hecho, hasta tiene nombre propio: Netflix-baguette-Netflix o NBN (¡aunque igual ahora hay que cambiarle el nombre por HBO Max, Disney+ o Prime Video!). Este fenómeno parece haber nacido como respuesta a esos recados que no podemos dejar de hacer el fin de semana (comprar el pan, pasear al perro, sacar la basura...) y que interrumpen un día de chill (¡y maratón de series!) en el que escapar de la apremiante rutina. ¿Para qué me voy a vestir si puedo ahorrar tiempo y, además, cumplir a la perfección con el nuevo precepto estilístico de la capital de la moda?

La mayoría renegamos en un primer momento de esta propuesta que, incluso, podríamos tildar de desidia. Después, hemos visto que famosas como Sarah Jessica Parker, Selena Gomez o Lila Moss se han sumado al NBN, y nos ha empezado a picar el gusanillo de marcar tendencia por el barrio. Porque, seamos francas, no será la primera vez que lo hagamos y puede que tampoco la última; aunque, para nosotras, para llevarla a cabo bien, hay que cumplir algunas normas.

Para empezar: ¡no es lo mismo salir en pijama que con un conjunto homewear! En vez de cometer tal atrocidad en lo que a higiene se refiere (sobre todo si somos de las que soñamos con sábanas limpias), podemos apostar por prendas que sí llevemos para estar por casa, que cumplan con esa idea desaliñada (el look final las parisinas lo piensan, seguro, mucho más de lo que cuentan) y que no nos hagan sentir más señaladas de lo que esperamos. Al final, solo queremos ahorrar tiempo, acabar los recados cuanto antes y volver a casa para darle al play para disfrutar del siguiente capítulo.

Conjuntos para el 'Netflix-baguette-Netflix'

Las precursoras de esta tendencia lo tienen claro: se puede salir arreglada, sin renunciar a la comodidad... ¡y luciendo un precioso conjunto homewear debajo! La clave para elevar este outfit está en la elección de los complementos adecuados que acaparen todo el protagonismo. La base, eso sí, en un color arena o beige, como el pijama de Lefties que parece un chándal fluido, la opción perfecta para estar por casa; y con un abrigo tipo plumas también clarito. Estas tonalidades permiten apostar por el color en los accesorios, calzado incluido, con una propuesta llena de pelito que no puede ser más ideal y que combina con una bufanda rosa para protegernos del frío invernal.

Para romper con la gama cromática y el estilo aniñado de la propuesta, tiraremos de los accesorios más extravagantes, aunque prácticos al mismo tiempo. Como bolso apostamos por la propuesta tipo shopper acolchada de Lola Casademunt en un vibrante color rosa, un complemento muy versátil para acompañarnos en esos recados de fin de semana. ¿Acaso no es mucho mejor que estropear nuestro look con las bolsas de la compra de publicidad? Como toque final, unas gafas de corte rectangular y diseño ligeramente futurista.

Es un 'outfit' solo apto para atrevidas... ¡y amantes de la comodidad! 20deCompras / Cortesía

Una propuesta más deportiva también es una buena opción para unirse al NBN sin bajar, literalmente, en pijama a la calle: la comodidad está asegurada, si nos encontramos a alguien del trabajo no querremos que nos trague la tierra y es tan indicado para ir a hacer la compra como para pasear al perro. ¿El secreto? La apuesta por el chándal negro como base (¡nos encanta este de Bershka!) que combine con todo lo que tengamos en el armario. Nosotras, somos de las que les gusta meterle algo de color... ¡en forma de calcetines (siempre por fuera del pantalón, si queremos esa estética homewear!)

El calzado cómodo, por supuesto, es obligatorio, así que apostamos por unas Ugg Yose Puffer Mid que combinan a la perfección con un chaleco acolchado oversize, que aunque está disponible en cuatro colores, escogemos en caqui. ¿El motivo? Uno, por su versatilidad; dos, porque es ideal para poder conjuntar con un gorro de tejido impermeable y borla maxi que nos ha encantado del catálogo de Springfield. Y, sí, que no falte el broche de oro made in Spain: las gafas de sol, ¡que no falten!

Una opción más deportiva a ojos de los demás que, en realidad, enmascara un conjunto 'homewear'. 20deCompras / Cortesía

