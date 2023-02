De Selena Gomez a Tamara Falcó: salir a la calle en pijama es tendencia

En los últimos meses, se ha popularizado el término Netflix-baguette-Netflix o NBN, que viene a ser esa pausa que hacemos los fines de semana para hacer los recados que no podemos dejar de hacer, como comprar el pan o pasear al perro y que interrumpen esos días de relax en los que no nos apetece salir de casa, por lo que nos ponemos lo primero que encontramos o bajamos a la calle directamente en pijama.

Sí, has leído bien, salir en pijama es tendencia, o al menos lo es ahora en París. Las francesas han abandonado los vaqueros y las bailarinas por la franela bajo un abrigo de pelo y los Crocs con calcetines gordos para hacer sus tareas habituales y luego volver a casa con un croissant para acompañar el café mientras ven su serie favorita bajo la manta. Todo sin cambiarse de ropa.

Sin embargo, las veteranas ya se habrán dado cuenta de que las parisinas no han inventado nada y que esta tendencia ya la veíamos por las calles de Nueva York hace una década. Tal y como nos cuenta Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, es "una tendencia pasajera que ya hemos visto hace años y ediciones atrás, pero ahora vuelve en clave de total look, aunque no es una tendencia para todos los momentos y contextos", recalca.

Y es que defenderla no es sencillo, ya que hay que saber llevarla bien para que no parezca que, efectivamente, nos acabamos de levantar de la cama y todavía vamos con las legañas en los ojos. "En pequeñas dosis, sin estampados y en tejidos satinados puede quedar elegante y acertado, pero cuidado en cómo combinarlo", nos advierte Jesús.

Aunque en Europa no suele ser lo normal, el bajar en pijama al comprar el pan es algo bastante común en Estados Unidos y parece ser que lo estamos importando gracias a las famosas e 'influencers' que los llevan para su día a día.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker en pijama por Nueva York Getty Images

Sarah Jessica Parker es conocida por sus looks en la Gran Manzana vestida con solo un pijama, pero parece ser que este estilo se lo ha pegado a Carrie Bradshaw. Durante una de las jornadas de grabaciones de la segunda temporada de And Just Like That... pillamos a la protagonista junto a Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) en bata, pantalones de chándal y unos zuecos con el logo de Gucci por la calle, de vuelta de lo que parece ser unas compras.

Gigi Hadid

Gigi Hadid en pijama por la calle Getty Images

La modelo también disfruta de la comodidad fuera de casa y en más de una ocasión la hemos visto llevando un pijama muy tranquila por la calle. A Gigi le encantan los conjuntos de algodón, de camisa y con estampado de rayas.

Victoria Beckham

Victoria Beckham paseando en pijama Getty Images

A la Spice Girl pija tampoco se le caen los anillos a la hora de salir en pijama a la calle y no en cualquier pijama, en uno que podría llevar nuestro padre. Eso sí, combinado con unas sandalias muy bonitas. Victoria Beckham sabe que la comodidad no está reñida con el estilo, pero a veces no escoge los looks adecuados.

Selena Gomez

Selena Gomez se va de fiesta en pijama Getty Images

Una de las peores cosas de salir de fiesta es que cuando llegas (muy tarde) a casa toca desmaquillarse y ponerse el pijama antes de meternos en la cama. Sin embargo, Selena Gomez ha dado con la solución y es que cuando sale va en pijama para ahorrarse todo ese sufrimiento. La cantante es muy fan de salir con este tipo de prendas, defendiéndolas siempre a la perfección.

Lara Álvarez

Lara Álvarez, presentadora de Supervivientes, fue pillada en la calle por una conocida revista en pijama y con una toalla enrollada en la cabeza. Sin embargo, este no fue un look planeado, ya que salió momentáneamente a ayudar a su madre con las bolsas de la compra

Kate Moss

Kate Moss en pijama en un desfile de Dior Getty Images

Si las que más saben de moda acuden a los desfiles en pijama, habrá que hacerles caso. Kate Moss sorprendió a su llegada a una de las presentaciones de Dior con pijama naranja satinado con bordados de flores en el que seguro que estaba realmente cómoda.

Tamara Falcó

Tamara Falcó sale de cena de San Valentón en pijama Istagram / @tamara_falco

Tal y como la propia Tamara ha compartido en Instagram, la noche de san Valentín llevaba un conjunto que pertenece a la firma Max Mara. Desde la firma, definen la parte inferior del mismo como un "pantalón de pijama en sarga de pura seda estampada", que cuesta 489. Por otro lado, la blusa tiene el mismo precio, por lo que el 'total look' cuesta 978.

Michelle Obama

Michelle Obama con un traje satinado a rayas Getty Images

La que fuera primera dama de Estados Unidos también confió en estos conjuntos para uno de los eventos más importantes de su vida, la presentación de su libro. Michelle escogió un pijama satinado a rayas naranja que le sentaba muy bien.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.