Remate final en Women’Secret: pijamas, batas y ropa de abrigo con ofertas del 70% en la web

Después de las primeras rebajas de enero, llegan las segundas y, para acabar con la primera temporada de ofertas y descuentos, ¡el remate final en moda! Ahora es el momento (antes de que acabe la temporada) perfecto para pelear por las últimas tallas o números de las prendas y calzado que llevamos rastreando las últimas semanas a la espera del precio más bajo.

Una oportunidad para renovar los básicos del armario (¡o darnos un capricho!) sin invertir más dinero del que nos permite la cuesta de enero y febrero que no conviene desaprovechar, sobre todo si buscamos prendas de abrigo con las que combatir las bajas temperaturas.

Claro que no solo es un buen momento para hacernos con esas prendas que potenciarán nuestros looks, también es el momento perfecto para conseguir ropa de estar por casa que nos permita jubilar las camisetas de propaganda y los pantalones de chándal que ya no podemos llevar al gym. De este modo, podremos practicar el Netflix-Baguette-Netflix con ropa cómoda y calentita con la que disfrutar de nuestra maratón de series favorita.

Y es que, puestos a ahorrar, ¡que todo nos salga al mejor precio posible! Por eso, te recomendamos que visites el remate final de Women’Secret que, con descuentos del 70%, tiene mucho donde elegir. Pijamas completos de diferentes colecciones (como la de La Vecina Rubia o Laura Escanes), ropa premamá, batas y forros polares para alejar el frío en casa, zapatillas cómodas y mucho más con rebajas que, desde luego, merecen un vistazo. Nosotras ya tenemos nuestros siete favoritos, ¿quieres verlos?

Ropa de casa calentita en las rebajas de Women'Secret

Pijama polar de borreguito de Snoopy. Con un descuento del 50%, pasa de costar 39,99 euros a menos de 20.

Si apuestas por este modelo, ahorrarás 20 euros en su compra. Women'Secret

Bata de borreguito con bufanda. Con una rebaja del 60%, de costar 39,99 euros pasa a 15,99.

En la compra de esta bata te ahorras 25 euros. Women'Secret

Pijama polar de strass en azules. Con una rebaja del 60%, este modelo pasa de costare 39,99 euros a 15,99.

Este pijama cuesta ahora 25 euros menos. Women'Secret

Pijama de Mickey Mouse de tercipelo. Con un descuento del 30%, este pijama pasa de costar 39,99 euros a solo 27,99.

Este modelo tiene una rebaja de 12 euros. Women'Secret

Bata de cuadros de borreguito. Gracias al descuento del 40%, pasa de costar 38,99 euros a 23,99.

Ahorras 26 euros en su compra. Women'Secret

