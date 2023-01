Esperar nuestras colecciones favoritas cuando comienza el año es algo más que una afición: ¡es una necesidad! Es el momento adecuado, con permiso de las rebajas de enero, para hacer acopio de aquellos must que no deben faltar la próxima temporada, ya hablemos de lo último en bolsos para 2023 o de ropa para disfrutar del calor del hogar. Y es que, a diferencia de lo que muchas hacemos (¡hola, camisetas de propaganda como pijama!), es importante contar con conjuntos que nos hagan sentir bien, cómodas y perfectas para el descanso o para la productividad indoor.

Ante esta necesidad de las usuarias, no es de extrañar que las marcas más populares cuenten con colecciones homewear con las que atraer nuestra colección. Sirva de ejemplo la propuesta a la que, desde hace tres años, nos tiene acostumbradas la célebre Vecina Rubia: de la mano de Women’Secret, nos sorprende con prendas acolchadas, rosas y brillantes ideales para disfrutar de nuestra casa. Y no es la única influencer que cuenta con su propia colección con la firma: Laura Escanes es la embajadora de la última y a nosotras no nos extraña, ¡porque no puede ser más bonita!

Para empezar, todas las prendas están pensadas para que sean cómodas y calentitas, no siendo estos dos los únicos puntos que tienen en común. La colección, llamada Laura in peach, tiene como nexo el color melocotón al que ninguna podemos resistirnos: pastel, pero muy vivo, fácil de combinar y muy favorecedor, independientemente, de la calidez de nuestra piel. Sobrecamisas, sudaderas, chaquetas, pantalones, zapatillas de andar por casa y muchos accesorios dan forma a esta propuesta que, además, está de rebajas ahora mismo en la web de Women’Secret. ¡Quieres descubrir nuestro ranking de favoritas?

Las prendas 'top' de 'Laura in peach'

La pana es uno de los tejidos protagonistas de esta colección y la podemos encontrar tanto en una preciosa sobrecamisa, como en unos pantalones largos muy calentitos y estilosos. Disponible en tonos marrones, rosa y beige, su diseño los convierte en una prenda perfecta para el homewear, pero también para salir a la calle cómoda... ¡y sin pasar frío! Nos encanta por su bajo con vuelta y por sus bolsillos laterales con una pequeña etiqueta en contaste.

Se ajustan a la cintura y a los tobillos para asegurar confort. Women'Secret

En esta colección tampoco podía faltar el tejido estrella de la temporada, el borreguito. Este es el encargado de resguardarnos del frío en prendas como la chaqueta marrón que encontramos en el ecommerce. El contraste de esta tonalidad con los detalles de pana rosa nos ha fascinado y su corte holgado, perfecto como bata de casa, y cuello alto, lo convierten en la prenda imprescindible para este invierno.

Cremallera y bolsillos, ¿se puede pedir más a una chaqueta? Women'Secret

Este tejido invernal no es solo para las prendas de vestir, puesto que también podemos calzárnoslo para que nuestros pies no pasen frío. En la colección de Laura Escanes y Women’Secret hemos encontrado unas zapatillas tipo zueco de borreguito en beige que, inmediatamente, han pasado a la lista de nuestros favoritos. ¡Y no les falta ni el detalle de la hebilla!

La suela ancha y gruesa aísla del frío. Women'Secret

Del borreguito pasamos a otro tejido también perfecto para sobrellevar las bajas temperaturas: el polar. Una apuesta segura que, combinada con otra tendencia de la temporada, dan lugar a una prenda que ya deberíamos tener, la sudadera acolchada con capucha en tonos rosas. Además, incluye un bolsillo frontal tipo canguro y su cierre dispone de botones automáticos a contraste.

El bitono hace que sea irresistible. Women'Secret

Como ya nos tienen acostumbrados, las colecciones de Women’Secret incluyen accesorios que se convierten en un must en nuestro armario. Y, para muestra, la funda porta móvil en neón de esta colaboración Laura in peach. Su cinta ajustable nos permite lucirla de forma cómoda y cuenta con dos compartimentos para que también pueda funcionar como un pequeño bolso.

El color de este bolso mini es, sin duda, su punto fuerte. Women'Secret

