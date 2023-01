Los tenemos como auténticos objetos de culto y no solo por lo prácticos que nos resultan a diario. Los bolsos son imprescindibles en nuestro armario y nunca nos parecerán suficientes (aunque el espacio en el vestidor sugiera lo contrario). Nos encanta disponer de ellos en diferentes formas, tejidos y colores, para que se adapten a cada look que luzcamos y se posicionen como el complemento perfecto para acaparar todas las miradas y para elevar cualquier conjunto. También tenemos algunos reservados para ocasiones especiales, puesto que no es el mismo estilo el que necesitamos para nuestras jornadas de trabajo que para los eventos.

Además de esta cuestión estética, su funcionalidad es incuestionable, ya que en ellos transportamos algunas de nuestras pertenencias más preciadas y, también, las más útiles. Un bolso puede ser la salvación de un beauty addict, puesto que en él encontrará los cosméticos para retocar el maquillaje a mitad de jornada o para hidratar nuestra piel cuando se reseca. También es el accesorio favorito de quienes no salen de casa sin los por si acasos: siempre que el tamaño lo permita, es el accesorio en el que guardar el paraguas por si llueve o la chaqueta por si refresca. De hecho, hay quienes aseguran que se puede conocer mucho sobre una persona viendo lo que lleva en este complemento.

Tal es la importancia de este accesorio que, si tenemos que elegir entre una nueva prenda o un bolso, quizás muchas nos decantemos por la segunda opción, más si cada temporada queremos cumplir con las tendencias marcadas, la mejor excusa para añadir uno nuevo a nuestra colección. Si el otoño estuvo marcado por las propuestas maxi (¡y también por las mini!), por los diseños de asas cortas (o con cadena) y por colores vibrantes, en la próxima primavera serán aquellas propuestas acolchadas y los tonos neón los que quieras tener muy a mano en tu vestidor.

Bolsos que serán tendencia esta primavera

Si tienes uno de media luna, tranquila, ¡se mantienen! Fue una de las tendencias que más vimos el pasado año y este se alza como una de las más rotundas, independientemente del tamaño o el color. Es decir, ¡la que no debe faltar! Por eso, si hiciste la inversión en 2022, estás de enhorabuena; y si no, no hay problema: los ecommerce tienen modelos para todos los gustos, presupuestos y looks. Aunque, si se trata de elegir, nosotras escogemos este bolso de media luna de Adolfo Domínguez, en color verde botella, hebilla dorada y al hombro: se adapta a los outfits de invierno y primavera y tiene el tamaño perfecto para cualquier plan, de la oficina al copeo.

Este modelo está fabricado con materiales reciclados. Imágenes cortesía de El Corte Inglés.

Lo puffy, como ya hemos visto con los abrigos que todas las prescriptoras de moda recomiendan, se ha adueñado de las pasarelas, de las calles y de nuestros pensamientos. Sea lo que sea, pero que tenga ese acabado esponjoso que tanto nos gusta; requisito que cumple a la perfección este bolso acolchado, tipo shopper, de Pedro del Hierro, a la venta en Cortefiel. Su naranja teja, el puffy trenzado, con posibilidad de asa de mano o bandolera... ¿se puede pedir más?

Este modelo es muy ligero. Imágenes cortesía de Cortefiel

No hablar del neón, si lo hacemos de lo que va a arrasar este 2023, sería un error. Es clave, en materia de bolsos, cuando queremos llevar looks que capten la atención o para reforzar un total black, por ejemplo, y evitar esa sensación de luto que, todo sea dicho, desde que estamos enganchadas a Miércoles, de Netflix, nos encanta. Aunque también tenemos debilidad por esta tendencia, que ya asomó el pasado verano, pero que se afianza este año, convirtiéndose en una puesta todoterreno. Este bolso mini en neón rosa de Tous, con detalle relieve de la marca, nos encanta para cualquier conjunto... ¡y para cualquier estación del año: de enero a agosto!

La marca aparece en relieve en el bolso. Imagen cortesía de El Corte Inglés

De los clores flúor al metalizado: oro, plata, bronce, ¡todo vale! Eso sí, parece que la segunda medalla es, en esta ocasión, la ganadora, así que es hora de rastrear cuáles son las opciones con las que deberíamos contar para lucirlo este 2023. Para las que no quieran llamar en exceso la atención, las fórmulas mini y de strass pueden ser de gran ayuda, aunque nosotras nos decantamos por este bolso maxi y acolchado de Tiffosi, a la venta en la web de Springfield. Desapercibida no será la palabra que usen para definir tu look, pero quien no arriesga, ¡no gana!

¿Quién dijo futurista? Imágenes cortesía de Springfield

El blanco ha sido el color protagonista de los accesorios de este invierno (¡zapatos incluidos!) y parece haber llegado para quedarse, puesto que en primavera también va a seguir siendo uno de los colores más trendy. De hecho, es un básico de armario que combina con la mayoría de propuestas, sobre todo si nos decantamos por modelos como este bolso de Lefties, con efecto piel y asa corta para llevar como bolso de mano o colgado al hombro.

Este modelo tiene una textura efecto piel. Imágenes cortesía de Lefties.

Lo extravagante se cuela en nuestro armario primaveral en accesorios surrealistas que desafían los límites del diseño y, en algunos casos, de la practicidad. De hecho, esta tendencia destierra la funcionalidad del accesorio para resaltar las apuestas más arriesgadas. Bolsos con forma de casa, de animales, de comidas o de corazón, si nos decantamos por la bandolera de Tous en color malva. Un modelo versátil, puesto que su diseño permite lucirlo de varias maneras, de piel sintética y cierre de cremallera.

Este modelo puede lucirse como bandolera o de las asas. Imágenes cortesía de El Corte Inglés.

En cuanto al tamaño, cuanto más grande, mejor. Así, aunque los mini siguen siendo una buena apuesta, la tendencia XL se mantiene. Si bien no debemos escogerlos para llenarlos hasta arriba (o nuestra espalda sufrirá las consecuencias), son la mejor alternativa cuando queremos que este accesorio se lleve todo el protagonismo. Y, si nos decantamos por el bolso geométrico amarillo de Desigual, más por más, en esta ocasión, es un acierto: a su gran tamaño y diseño tipo shopper tenemos que sumar su tonalidad, otra de las apuestas favoritas de la temporada solo apta para las más atrevidas, pero que suponen el toque de color en looks nude, o, incluso, combinados con otros coloridos.

Este modelo tiene diseño tipo saco. Imágenes cortesía de Desigual

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.