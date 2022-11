Para quienes somos más de verano, las estaciones más frías del año también tienen sus aspectos positivos. Desde el aumento de planes hogareños, que nos dan la mejor excusa para pasarnos el día el pijama (sobre todo si son de los más mulliditos), hasta la posibilidad de disfrutar de platos de cuchara y de celebraciones que solo tienen lugar en esta época. Claro que, como parte negativa, el tener que vestirnos con mil capas no nos hace demasiada gracia. Eso y que en casa también tengamos que abrigarnos para no pasar frío y buscar soluciones para calentarla... ¡sin que suba en exceso la factura de la luz!

Por suerte, hay quienes nos lo ponen muy fácil para que lucir capas en casa no nos haga parecer una cebolla y estemos deseando ponernos todas y cada una de esas prendas. El catálogo de homewear de Women’Secret cuenta con propuestas que no nos vamos a querer quitar en todo el invierno, ya sea para los domingos de sofá, peli y mantita, o para las jornadas de teletrabajo en las que debemos optar por una fórmula intermedia entre el pijama y la ropa de salir de casa. En estos textiles, los tejidos calentitos y mullidos, los estampados invernales y los conjuntos para no pasar frío son un must. Además, en el ecommerce cuentan con licencias de personajes como Snoopy, Harry Potter o Disney. Claro que, nosotras ya tenemos nuestros favoritos para sobrevivir al invierno. ¿Quieres descubrirlos?

Siete propuestas para no pasar frío

Para empezar, una bata muy calentita...

Esta chaqueta está elaborada con tejido polar. Imágenes cortesía de Women'Secret

… que también puede ser temática, como esta de Harry Potter.

Fans de Harry Potter, no vais a tener dudas en decantaros por este modelo. Imágenes cortesía de Women'Secret

O como la propuesta de La Vecina Rubia.

Esta bata es de tejido de forro polar e incluye el logo de La Vecina Rubia. Cortesía de Women'Secret

¿Ropa homewear o un pijama que no lo parece?

Este pijama tiene camiseta tipo sudadera de borreguito. Imágenes cortesía de Women'Secret

Un pijama verde de textura peluche:

El tejido 'fluffly'es el protagonista de este pijama. Imágenes cortesía de Women'Secret

Y uno que lleva el animal print más allá...

Este modelo incluye capucha. Imágenes cortesía de Women'Secret

¡Y que no falten unas buenas botas (¡acolchadas!)

Estas zapatillas tienen ajuste en el tobillo. Imágenes cortesía de Women'Secret

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women’Secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.