No podemos estar más contentas: la temporada en la que los planes de sofá, peli y manta se multiplican... ¡está a punto de comenzar! Aunque hasta ahora no necesitábamos ninguna excusa para llevarlos a cabo ahora que anochece antes y que las temperaturas comenzarán a descender, este planazo está más que justificado. Más si lo disfrutamos con un pijama calentito y una manta suave que nos ayuden a sobrellevar el frío sin tener que encender la calefacción en casa. Si no cuentas con estos textiles para este invierno, esto te interesa: la Vecina Rubia vuelve a colaborar con Women’Secret para lanzar su colección homewear anual, una campaña llena de actitud brilli brilli y que causa furor cada vez que llega al mercado.

Como cada año, la colección de la influencer está formada por prendas y accesorios con mucho estilo en las que podemos encontrar algunas de las frases icónicas que le han convertido en todo un fenómeno social. "Voy con todo" y "no son sueños, son spoilers" son algunas de las que estampan pijamas, camisones, zapatillas de estar por casa e incluso neceseres. Pero hay mucho más. El carrito de la compra, uno de los artículos más populares de la pasada edición, regresa, en esta ocasión, con un diseño con el logo de corazón y coleta de La Vecina Rubia. El rosa, el color tendencia de la temporada, vuelve a ser uno de los colores protagonistas, aunque el morado y el blanco también tienen mucho que decir en esta colección.

Toallas de baño, cojines, estuches, paraguas y hasta fundas para portátiles forman parte de esta nueva apuesta que seguro vuelve a colgar el cartel de sin stock en algunos artículos muy pronto. Así que, no te lo pienses mucho. Además, algunos están en oferta... ¡y no sabemos por cuánto tiempo! Bajo estas líneas dejamos nuestros favoritos para que puedas añadirlo al carrito nada más verlo. ¡Te van a encantar!

Pijamas para el frío... ¡y más!

Un pijama polar:

En tonos rosas y blancos, este pijama es perfecto para combatir el frío en casa. Cortesía de Women'Secret

Manta de pelo rosa:

Una manta abrigada y apetecible es la mejor compañía para el sofá. Cortesía de Women'Secret

Una bolsa de agua:

Esta bolsa de agua tiene un mensaje que encanta a las amantes de la siesta. Cortesía de Women'Secret

Una bata ‘midi’:

Esta bata es de tejido de forro polar e incluye el logo de La Vecina Rubia. Cortesía de Women'Secret

Zapatillas tipo bota:

Estas botas para estar por casa combaten los pies fríos. Cortesía de Women'Secret

