¿Cómo preparar tu casa para el invierno y ahorrar en calefacción de verdad?

Ante las múltiples subidas sin hasta ahora freno de la luz o el gas, mucha gente teme el gasto energético de este invierno cuando el frío llegue a las casas. Por eso, si queremos protegernos del mal tiempo en casa y ahorrar en calefacción, uno de los puntos clave es el nivel de aislamiento térmico de una vivienda. De hecho, si no tenemos aisladas correctamente las ventanas, por ejemplo, además de pasar más frío perderemos energía y dinero por ellas. Si tu casa no es nueva y temes que el gasto energético sea más elevado este invierno, existen trucos fáciles y económicos que pueden ayudarnos a aislar correctamente una vivienda, aunque las ventanas no sean las nuevas Climalit con doble aislamiento.

Más allá de los trucos caseros que sabemos todos, como no colocar ropa o muebles delante de los radiadores para no crear barreras al calor o poner alfombras para alejar el frío del suelo, existen otros que nos pueden ser de gran ayuda. Como, por ejemplo, las cortinas térmicas que impiden que el calor se escape por las ventanas.

-Cortinas térmicas con más de 65.300 valoraciones positivas. Este modelo que arrasa en Amazon es un gran ejemplo de cortinas térmicas. Poseen un forro que impide que el frío entre por las ventanas en invierno y, a la vez, actúan de barrera para que el calor del hogar no se escape. Y, estas cortinas son una doble inversión, porque también nos servirán en verano durante el día para frenar los rayos de sol, si corremos las tres capas que las confeccionan.

Aíslan del frío y del calor. Amazon

-Sella tus ventanas. Otro de los pasos para ahorrar energía en casa este invierno es aislar tus ventanas sellando las juntas por las que entra frío. Este truco económico y muy vendido de Amazon es muy simple. Se trata de unas bandas de sellado que se pegan fácilmente en las juntas de las ventanas y previenen que entre el viento, el polvo e, incluso, ¡el ruido de la calle!

¡Con más de 15.100 valoraciones positivas! Amazon

¡El más vendido!

-No te olvides de las puertas. Pero, no solo deberás proteger tus ventanas, hay objetos también económicos para evitar que el frío se escape por la puerta de tu habitación o del salón. Hablamos de la típica corriente de aire frío que se cuela por debajo de las puertas. Los famosos quita-fríos solucionan esto de forma fácil (¡y quedan mejor que una toalla enrollada!). Si todavía no tienes uno o varios en casa, echa un vistazo al más vendido de Amazon.

¡Solución económica! Amazon

