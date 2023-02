Chenoa estrena el peto vaquero que rejuvenece cualquier look y permite ir más cómoda que nunca

La comodidad empieza a adquirir más importancia en los looks a medida que pasa el tiempo. Por suerte, la estética 'comfy' ya es tendencia y cada vez son más las 'celebrities' las que se suman a ella. A sus 47 años de edad, Chenoa defiende a capa y escapada el confort en sus looks y, por ello, en su armario no faltan prendas amplias.

El tejido 'denim' es básico y atemporal. Lo encontramos tanto en cazadoras como en camisas, faldas, pantalones y también en petos. Especialmente esta última prenda ha regresado en forma de tendencia (y con más fuerza que nunca), ya que la encontramos en las colecciones de las principales firmas de moda. Y, por ello, Chenoa tampoco ha podido resistirse a hacerse con uno.

La cantante ha mostrado su nuevo fichaje 'fashion' a través de Instagram, con una foto con la que ha aprovechado para felicitar San Valentín a todos sus seguidores: Os dejo besotes con mucho amor. Os quiero mucho. Feliz San Valentín", ha sido el texto con el que ha completado la publicación.

En la fotografía Chenoa aparece luciendo este peto vaquero del que hablamos. Se trata de un diseño de estilo vintage con pernera ancha recta que la extriunfita ha llevado con más estilo que nadie al añadirle un cinturón en color marrón cuero con el que ha conseguido que sea todavía más favorecedor, ya que afina la cintura y potencia la silueta de reloj de arena.

Asimismo, la cantante lo ha llevado sobre una blusa elegante de color marrón, así como con unas botas a tono con plataforma XL, con las que también ha conseguido sumar centímetros de altura.

Además, para llevar este peto sin pasar frío, Chenoa ha llevado encima un plumífero fino negro y un abrigo de paño en color camel, gracias a los que consigue un estilismo 'layering' perfecto para ir abrigada.

El peto de Chenoa pertenece a la firma de vaqueros por excelencia, Levi's. Es de color 'denim' clarito y tiene un precio de 139 €.

Si buscas una opción 'low cost' siempre podemos visitar la web de Pull&Bear, donde encontramos uno exactamente igual que el de la cantante por solo 35,99 €. (Ref. 4639351).

