La moda es uno de los personajes protagonistas en la tercera temporada de una de las series favoritas de Netflix, Emily en París. Bajo las románticas luces de la Torre Eiffel, la tercera temporada de la serie nos ha traído looks de lo más reveladores. A través de ellos hemos podido ver el cambio en el estilo de Emily, de como pasa a ser "la típica mujer americana" con looks excéntricos y maximalistas, a una chica sofisticada que se ha dejado influir por el estilo y la sencillez francesa, con looks algo más elegantes.

Y, para alcanzar el punto perfecto de elegancia, nada como una buena colección de joyería al estilo parisino. Emily Cooper ha lucido anillos, collares y pulseras increíbles durante la tercera temporada de la serie, y algunos nos han dejado marca por su diseño elegante y su espectáculo de diamantes. Aunque han pasado ya varios meses desde su estreno, aún nos pica la curiosidad y hemos conseguido descubrir cuatro marcas de joyería que los estilistas de la serie ficharon para nuestros capítulos preferidos.

Messika

El anillo y el collar de Messika en la temporada 3 @emilyinparis / Messika

Una de las marcas preferidas de los estilistas de 'Emily in Paris' es, como no, una casa parisina. Se trata de Messika, una marca creada en el año 2005 por Valérie Messika, hija del célebre comerciante de diamantes André Messika. Sus joyas son novedosas e inesperadas, con estilos y formas contemporáneas que revisitan la alta joyería. La pasión de la diseñadora por los diamantes se aprecia claramente en sus diseños. Las piezas que lleva Emily en esta escena son, por un lado, la sortija Glam Azone en oro blanco y diamantes, con un precio de unos 6.900 €, y por otro el collar Lucky Move de oro rosa de 18 kilates, con nácar y 51 diamantes blancos. Su coste es de unos 2.740 €.

Dinh Van

Anillo de Dinh Van en la tercera temporada de Emily en Paris Instagram/collinsupdatez / Dinh Van

Además de delicadas piezas con diamantes, la protagonista de Emily en París también ha llevado piezas más 'chunky', como este anillo de la firma francesa Dinh Van. Se trata del anillo Menotes, hecho de oro amarillo, que cuenta con un precio de 2.950 €. Concretamente, el personaje interpretado por Lilly Collins lleva esta pieza en su viaje a la Provenza, junto con otras joyas de la misma firma, como por ejemplo el anillo de diamantes que lleva en esta escena.

Bleeker & Prince

Emily llevando un anillo de la diseñadora israelí Netflix / Bleeker and Prince

Las firmas francesas han aportado gran parte de la joyería de esta temporada de la serie, aunque hay una marca estadounidense que se usó en repetidas ocasiones, Bleecker & Prince. Las joyas de la marca con sede en la ciudad de Nueva York aparecen en cinco de los 10 episodios de la tercera temporada, y en la mayoría de ocasiones las usa la propia Emily. Las obras de la joyera israelí Leehe Segal, propietaria y directora creativa de Bleeker & Prince, llamaron la atención del equipo de producción de Netflix, que acabó seleccionando siete de sus joyas. Entre ellas se encuentra este anillo inspirado en el mal de ojo, Shallow Waters, hecho con esmeraldas y esmalte azul que rodea un diamante en corte marquise. Su precio es de 1.600 $, lo que equivale a unos 1.493 euros.

Tasaki

Anillo de perlas de Emily en Paris Netflix / Tasaki

Nada como unas buenas perlas como símbolo de elegancia. Los estilistas de 'Emily en París' decidieron incluirlas en la colección de joyería de su protagonista, con piezas como este anillo diseñado por la firma japonesa Tasaki. El anillo Balance Era, visto en Emily también durante su escapada a la Provenza, cuenta con tres perlas y una base de oro amarillo y es la combinación perfecta entre el estilo clásico y los diseños innovadores. Se encuentra disponible en la web de Tasaki por un precio aproximado de 3.040 €.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.