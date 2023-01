Copia los looks de 'Emily in Paris' temporada 3 en su versión 'low cost' para presumir de estilo parisino sin que sufra el bolsillo

Si hay una serie que nos encante de Netflix (además de Los Bridgerton), es Emily en París, en la que Lily Collins da vida a Emily Cooper, una estadounidense de veintitantos años de Estados Unidos, que se muda a París para una oportunidad de trabajo inesperada, encargada de llevar el punto de vista estadounidense a una empresa de marketing francesa.

Aunque muchas personas adoran la serie por las tramas amorosas y los enredos del complicado mundo laboral francés, otros no se la pierden por los looks de las protagonistas y es que la moda es otro de los personajes principales de la ficción. A través de ella vemos el viaje interno de Emily, de como pasa a ser "la típica mujer americana" donde la excentricidad y el maximalismo es imprescindible, a una chica sofisticada que se ha dejado influir por el estilo y la sencillez francesa, con looks más elegantes.

Después de 3 temporadas, esperaríamos que los estilismos de la protagonista hubieran evolucionado mucho más, pero todavía sigue sin eliminar del todo la esencia kitsch con la que empezó su aventura. No obstante, los looks de estos últimos capítulos nos han encantado, pero el aparente sueldazo que tiene Emily para permitirse esas prendas tan caras no es el nuestro.

Vestidos de 1.000 euros, chaquetas de 300... Con la cuesta de enero no estamos para gastarnos tal cantidad de dinero en ropa y por eso te proponemos otras opciones 'low cost' de los mejores looks de la tercera temporada de Emily en París con las que convertirte en toda una parisina sin que sufra el bolsillo.

1. El jersey más viral

Conjunto de jersey y falda Netflix/Cortesía

No paramos de ver este jersey por todas partes y es que este estilismo de Emily ha llamado mucho la atención, siendo uno de los favoritos al otro lado del charco. Las 'influencers' estadounidenses han caído rendidas ante este jersey de rombos multicolor de Essentiel Antwerp, llegando a agotarlo en todas partes. Su precio es de 343,56 euros, mientras que la minifalda azul metalizada con la que lo acompaña (también agotada) cuesta 1.243 €.

Un buen sustituto de este colorido jersey puede ser el de Reserved (ref: 3765P-MLC), con un patrón lleno de tonalidades que pegan con todo y lo podemos encontrar por 29,99 €. En cuanto a la falda, este tipo de diseño no está muy de moda, pero podemos cambiarlo por otro igualmente brillante: las lentejuelas. En Mango hemos encontrado la minifalda azul ideal a un precio de 17,99 € (ref: 37060440-TEX-LM) y, al igual que Emily, podemos combinarlo con unas botas verdes. Nosotras hemos dado con las de Bershka que cuestan 65,99 € (ref: 1014/060/030).

2. Mezcla de estampados

Look de 'Emily en París' temporada 3 Netflix/Cortesía

Uno de nuestros looks favoritos para el día a día lo vimos en el capítulo 2, cuando Emily nos sorprende con un blazer de cuadros de colores, camiseta de rayas marineras, pantalones wide leg y sandalias plateadas. Un conjunto que mezcla el estilo estereotípico parisino con el estadounidense. Para crearlo, utilizó una chaqueta de Mira Mikati valorada en 789,31 euros y unos vaqueros de la famosa Ines de la Fressange que cuestan 294,84 €.

Para emularlo no necesitamos gastar tantísimo dinero, solo saber dónde comprar. Monki es una de las firmas infravaloradas donde podemos encontrar grandes joyas en cuanto a moda se refiere, como una americana de cuadros prácticamente idéntica por 55 € (ref: 1146758003) y unos zapatos plateados como los de Emily por 45 € (ref: 1112104003). Para completar el look, recurrimos a los pantalones 'wide leg' de Stradivarius que cuestan 25,99 € (ref: 04540673-I2022) y a la camiseta de rayas de Benetton por 22,95 € (ref: 3OA6E16A1_700_M).

3. 'El look' de la temporada

El lookazo con la chaqueta de cebra de 'Emily en París' Netflix/Cortesía

Si ha habido un look que nos dejó con la boca abierta, fue sin duda el que llevó a la fiesta de Pierre Cadault con una increíble chaqueta de Dolce & Gabbana que, según comentó en una entrevista, "se parece a una cebra y un elefante combinados con los pequeños micro shorts". Como accesorio, llevó un bolsito plateado que combinaba a la perfección con el look.

La chaqueta no está disponible para comprar en la web de los diseñadores, pero si estamos seguros de una cosa, es que no sería precisamente barata. Esta misma estética la podemos evocar con el blazer de Pieces que encontramos en About You por 43,99 € (ref: PIC7770001000001), a la que podemos acompañar con unas bermudas de tiro alto de Zara por 25,95 € (8087/565). No os podemos olvidar del bolsito, escogiendo el metalizado de Inside que solo cuesta 15,99 € (ref: 329679104).

4. El vestido joya

El vestido de lentejuelas de 'Emily en París' Netflix/Cortesía

A principios de la temporada 3, Emily se pone un bonito vestido de lentejuelas plateado con detalles violeta y cuello alto de Paco Rabanne. Por desgracia, no encontraremos la prenda exacta en su catálogo, pero un vestido de lentejuelas es una de las relativamente pocas tendencias actuales que Emily lleva esta temporada, por lo que hay muchas alternativas.

Una de ellas es el vestido de lentejuelas de H&M cruzado y con cuello de pico que sienta bien a todo el mundo por 34,99 € (ref: 1119044002). Como es completamente plateado, lo podemos combinar con accesorios rosas o morados, como los zapatos de plataforma imprescindibles de Mango, que cuestan 49,99 € (ref: 47001031-LUA1-LM) y el 'choker' de circonitas de Bijou-Brigitte, a un precio de 24,95 € (ref: 355179660).

5. De cuadro vichy

El sujetador vichy de 'Emily en París' Netflix/Cortesía

Por primera vez en la serie, Emily muestra algo de abdomen con este look clásico que incorpora un giro, en el que combina un blazer de lentejuelas XL de Barbara Bui, perteneciente a la colección Pre-Fall 2017 con un 'bandeau' de estampado de cuadros vichy de la marca de lencería de lujo Livy.

No hace falta gastarnos tanto dinero para evocar uno de los looks más aclamados de la temporada, tan solo necesitamos pasarnos por Stradivarius para hacernos con el 'bralette' vichy que tienen disponible por 15,99 € (ref: 07167113-I2022). En cuanto a la chaqueta, podemos recurrir a uno de los grandes éxitos de Zara, su americana de lentejuelas de 69,95 € (ref: 2031/975). Finalmente, para darle un toque de color, la protagonista recurre a unos pantalones rojos y podemos encontrar unos muy parecidos en H&M a un precio de 14,99 € (ref:0963087001).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.