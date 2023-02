Pepe Navarro vuelve a ganar la batalla judicial a Ivonne Reyes

Pepe Navarro e Ivonne Reyes volvieron a verse las caras en los juzgados en pasado 14 de febrero. Y es que la venezolana había demandado al productor por injurias y atentar contra su derecho al honor.

Todo se remonta a una intervención telefónica de Navarro en abril de 2022 en Viva la vida, el programa de Telecinco donde Ivonne Reyes se había sentado como invitada y donde contó detalles de su relación con el presentador.

Este, "harto de las mentiras de la farsante de Ivonne Reyes y de Vanesa Martín", entró por teléfono. "No sé por qué le hacéis el coro a una señora que ha mentido. Has engañado a tu hijo, atrévete a decir el nombre del padre. Ya está bien de farsa. Esta señora ha llegado a un acuerdo con Telecinco", fueron las palabras del comunicador.

La venezolana demandó al presentador por injurias y atentar contra su derecho al honor. Pero, según ha sabido ABC, la juez del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº1 de Madrid ha absuelto a Pepe Navarro del delito leve de injurias del que se le acusaba y no le condena a pagar ni siquiera las costas.

Según la juez, los comentarios de Navarro obedecieron a una situación concreta de hartazgo, al recibir continuamente tanto él como su familia continuos ataques de la demandante, por lo que son interpretados dentro de ese contexto.

Tal y como indica el mismo medio, ahora la otra parte tiene cinco días desde la notificación para presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, si así lo consideran.

Una larga batalla judicial

Los problemas judiciales entre ambos se retoman a hace 14 años y todo indica a que los problemas no están lejos de terminar. Hace unas semanas la Audiencia Provincial de Madrid también absolvió a Pepe Navarro por amenazas y acoso.

Esta semana, la venezolana concedió una entrevista a Lecturas en la que asegura que cuenta con protección policial y es atendida por especialistas en violencia de género. "Yo no era consciente de que estaba viviendo un maltrato psicológico continuado", cuenta. "Siempre he temido por mi integridad física y la de mi hijo. Si me pasa algo, ya sabéis quién ha sido. Lo digo aquí y en la policía".

"Haber pasado por el juzgado de violencia contra la mujer para mí ha sido un gran paso", relata. "Cuando supe que me habían designado protección policial creía que no podía ser verdad", cuenta. "Si la policía me llama por teléfono, lo tengo que coger. Si no hacen un despliegue grande para protegerte", detalla la televisiva.