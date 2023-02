Pepe Navarro e Ivonne Reyes han vuelto a verse las caras en los juzgados. Ha ocurrido porque la venezolana ha demandado al productor por injurias.

Ambos atendieron este martes a los periodistas a la entrada y mostraron su diferente actitud ante esta cita con la justicia. El que más llamó la atención fue Pepe Navarro, quien se mostró irónico asegurando que tenía "mucho miedo". Mientras, la artista contó que se encontraba bien y a la espera de "no volver a verle más", en referencia al presentador de televisión.

Los problemas judiciales entre ambos se remontan a hace 14 años, y todo indica a que no están lejos de terminar. Y es que, si bien hace unas semanas la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Pepe Navarro por amenazas y acoso, Ivonne no está dispuesta a aceptarlo.

Horas antes, la venezolana concedió una entrevista a Lecturas en la que asegura que cuenta con protección policial y es atendida por especialistas en violencia de género. "Yo no era consciente de que estaba viviendo un maltrato psicológico continuado", cuenta. "Siempre he temido por mi integridad física y la de mi hijo. Si me pasa algo, ya sabéis quién ha sido. Lo digo aquí y en la policía".

"Haber pasado por el juzgado de violencia contra la mujer para mí ha sido un gran paso", relata. "Cuando supe que me habían designado protección policial creía que no podía ser verdad", cuenta. "Si la policía me llama por teléfono, lo tengo que coger. Si no hacen un despliegue grande para protegerte", detalla la televisiva.