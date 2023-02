'Espejo Público' consigue entrar en una vivienda okupada y habla con el okupa: "Pagué 5.000 euros por vivir aquí"

La okupación se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestro país. Cada semana, son varios los casos que los matinales informativos dan a conocer acerca de personas que, por circunstancias de la vida, deciden instalarse en una vivienda que no es suya y, en muchas ocasiones, generan un gran perjuicio a los propietarios.

Este jueves, Espejo Público ha narrado en directo cómo un grupo de okupas había lanzado vertidos sobre una de las reporteras que trataba de cubrir el enfrentamiento entre los okupas y una empresa de desokupación en Majadahonda (Madrid).

Sin embargo, durante su conexión con el matinal de Antena 3, la periodista ha destacado que, pese al incidente, tras insistir, uno de los okupas había accedido a que el equipo entrase en la vivienda. Así, la reportera ha podido hablar con Jules, quien ha destacado que pagó 5.000 euros por la casa en la que vive desde hace seis meses.

Jules ha señalado que dio el dinero a un joven que no le dio ningún tipo de documentación. "Yo no puedo pagar un alquiler de entre 1.000 y 1.400 euros", ha agregado el okupa. "No venimos aquí a vivir de ser delincuentes. Mucha gente trabaja, tienen hijos, vienen buscando otra vida".

Desde el plató, Susanna Griso ha recalcado: "Hay un problema muy grande. Los migrantes tienen muchas dificultades para conseguir alquiler, incluso teniendo contratos. Yo esto lo compruebo cada día. Seguro que hay delincuentes, personas peligrosas con antecedentes penales, pero también hay personas que se ganan la vida decentemente y no consiguen un alquiler".

Jules ha explicado que, cuando llegó la empresa de desokupación, se vivieron momentos de mucha tensión y, para defenderse, tiraron vasos, frascos de colonia...: "Ellos nos faltaron primero el respeto a nosotros, insultándonos".

Por su parte, uno de los colaboradores del programa ha apuntado: "¿Cómo se le ocurre a este señor hablar de faltas de respeto si son los primeros que están faltando a la ley? ¿Que habrá motivos, causas y elementos que habrá que valorar? Sin duda, pero ustedes están fuera de la ley, ¿cómo habla usted de respeto?". Ante esto, la abogada Beatriz de Vicente ha recalcado: "Está hablando una persona que tiene un problema de exclusión social. Una cosa es una okupación canalla y otra esto. Hay que ser sensible".