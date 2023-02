La okupación es ya una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Este viernes, Espejo Público ha destacado el caso de Yvonne, una mujer que, como muestra de buena voluntad, decidió prestarle a su amiga de la infancia su vivienda, pues esta estaba a punto de ser desahuciada y no tenía dónde ir.

Yvonne tenía pensado marcharse a comenzar una nueva vida en Menorca. Sin embargo, las cosas no salieron como ella pensaba y ahora necesita recuperar su vivienda. Pese a su desesperación, la que era su amiga se niega a salir de la casa que Yvonne le prestó temporalmente y, ahora, la mujer se ve obligada a vivir en un furgoneta.

El matinal ha podido hablar en directo con Yvonne, quien ha mostrado las condiciones en las que supuesta amiga la está obligando a vivir: "Me dijo 'ahora no me va bien, ya te avisaré cuándo me marcho'". Además, la mujer ha destacado que actualmente no tiene trabajo y su único techo está okupado: "Siento mucha impotencia".

El matinal ha tratado de hablar con la amiga de Yvonne, que se ha negado a atenderlos. Yvonne, por su parte, ha señalado que ha intentado volver a entrar en su casa, pero tanto su amiga como la pareja de esta se lo han impedido, asegurando que son ellos los que viven allí: "Se me ha acusado de allanamiento de morada de mi propia vivienda".

Yvonne ha recalcado que decidió firmar un contrato de alquiler con su amiga para que no pudieran acusarla de okupación. Sin embargo, la amiga no ha abonado ninguno de los pagos correspondientes, por un acuerdo entre ellas. Pese a esto, una de las cláusulas del contrato señalaba que si Yvonne precisaba su vivienda, la inquilina se comprometía a abandonar el inmueble: "Lo hice como un acto de buena fe".

"El año pasado, empecé a tener problemas económicos y le reclamé ese alquiler simbólico de 600 euros que habíamos pactado o que ella, poco a poco, se busque otra vivienda donde poder instalarse. Incluso, le propongo poder quedarme yo en la planta de arriba. Es una vivienda que está inacabada, pero bueno, al menos poder quedarme ahí. Pero no lo aceptaron", ha destacado Yvonne.

"Cuando volví de Baleares, les pedí poder dejar mis cosas en la casa y sí me dejaron. Dejé varias herramientas e incluso las cenizas de mi padre y no me han vuelto a dejar entrar", ha agregado la mujer. Desde el plató del matinal, la abogada Teresa Bueyes ha cuestionado la práctica de Yvonne: "Podrías haber hecho una cesión de vivienda o un contrato precario".

"En principio, dada la situación que ellos tenían de que los desahuciaban, no trabajan y, teóricamente, estaban en una situación precaria, en ningún momento pensé en cobrar nada. Yo les di la opción de empezar a pagar cuando mi situación económica fue muy mala el año pasado y me vi obligada a vivir en la calle. Simplemente, quería que cubrieran sus necesidades básicas", ha respondido la mujer.