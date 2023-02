Feijóo fija la postura del PP sobre el aborto: "Es un derecho legal de la mujer" en España, pero "no un derecho universal"

El presidente del Partido Popular ha comparecido este miércoles ante los medios para fijar cuál es la postura de su formación en torno al aborto tras la polémica de los últimos días. Lo ha hecho seis días después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero que recurrió el PP de Mariano Rajoy. "Es un derecho de la mujer que tiene de acuerdo con la legislación de su país, pero no es universal", ha puntualizado Alberto Núñez Feijóo en la fundación infantil Ronald McDonald, hasta donde se ha desplazado por el día internacional del cáncer infantil.

Es decir, el PP de 2023 asume que el aborto libre en España es legal hasta la semana 14 de gestación porque así está establecido la legislación vigente, aunque considera que no es un derecho intrínseco de la mujer. De ahí que en cada país esté legislado de una forma, incluso, esté prohibido como en Malta y Polonia, tal y como ha recordado el dirigente popular. Esta es la diferencia con respecto al PP de 2010 que recurrió la ley de plazos.

El PP de Feijóo asegura que no retiró el recurso ante el Constitucional por respeto a los firmantes de aquel recurso pese a que la ley de plazos le parezca "más segura" que la ley anterior, de 1985, que establecía supuestos para poder abortar, confirmando así que no está en sus planes cambiar la normativa de plazos. También porque busca que el TC se pronuncie sobre cuestiones en las que los populares siguen sin estar de acuerdo: que una menor pueda abortar sin consentimiento de sus padres o que se elimine el actual plazo de reflexión de tres días para que las mujeres se replanteen su decisión de interrumpir el embarazo.

Con la aclaración de este jueves, Feijóo fija finalmente la postura ante a las diferentes sensibilidades de su partido. En los últimos días, los medios de comunicación han preguntado reiteradamente a distintos dirigentes populares acerca de si consideran el aborto un derecho o no, sin obtener una respuesta clara. El portavoz de campaña electoral, Borja Sémper, negó el lunes que su líder hubiera hablado de que el aborto fuera un derecho. "Nunca le he oído decir al presidente Feijóo que el aborto es un derecho".

El coordinador de la campaña, Elías Bendodo, evitó al día siguiente en una entrevista responder sobre esta cuestión, justificando que su presidente había sido muy claro en su postura y que él no era quién para interpretar sus palabras. La siguiente ocasión que tuvieron los medios para preguntar fue este martes en la rueda de prensa del Congreso. La secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, aseguró que el aborto es un "drama". No calificó de derecho la interrupción del embarazo, como tampoco lo condenó.

Este jueves, el líder popular ha afirmado que "el aborto no es un derecho fundamental" porque no lo recoge así la Convención de Derechos Humanos. Eso sí, ha aclarado después: "El aborto es exclusivamente el derecho de una mujer según el derecho de su país". Esta afirmación marca la diferencia con respecto a la postura que tomó el partido en 2017, cuando en su la última ponencia ideológica consensuó "que el aborto no debe considerarse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad".

Sobre ello, el líder popular ha subrayado que el PP no modificó la ley del aborto cuando estuvo en el Gobierno. "En España el aborto lleva regulado 13 años con la ley actual, que ni el PP ni el PSOE han cambiado. Todo apunta a que será considera declarada constitucional por parte del TC y, por tanto eso debería formar parte del acuerdo".

Asimismo ha avanzado que el PP votará en contra de la iniciativa parlamentaria que registrará Vox en el Congreso para que las mujeres que quieran abortar tengan la opción de escuchar ante el latido fetal. Con esta rotunda postura, Feijóo zanja también la polémica del aborto en Castilla y León. El popular aboga por "respetar las opiniones en torno al aborto porque confluyen cuestiones éticas, morales, religiosas y de conciencia" a diferencia de los "partidos que viven del disenso y de la confrontación".