Nerea Barros pone en duda a Sara Sálamo: "Sí llevaba maquillaje"

Sara Sálamo acudió a la gala de los Premios Goya sin maquillaje, según ella misma contaba, para "reivindicar la naturalidad y la aceptación de una misma para que podamos sentirnos cómodas sin artificios".

Un gesto que supuso una buena cantidad de elogios, pero también muchas críticas. Algunos usuarios o espectadores consideraron que sí llevaba maquillaje y, además, tenía artificios, pues iba con las cejas depiladas, con el pelo ondulado de peluquería y un vestido de una firma de lujo.

Este lunes, El programa de Ana Rosa comentó la reivindicación de la actriz y, por su parte, Ana Rosa Quintana recalcó: "Sara, hija, tú puedes ir sin maquillar. Ahora es tendencia, mucha gente se muestra sin maquillar para reivindicar que ya está bien".

En el lado opuesto, Bibiana Fernández recordó que lo verdaderamente importante es que cada uno se sienta bien con su cuerpo, haya pasado o no por retoques estéticos: "También se puede reivindicar lo contrario. La verdadera libertad es que la gente se maquille y no se maquille, que se operen y no se operen...".

Ahora, otra actriz que acudió a los premios, Nerea Barros, ha dado su opinión del tema, poniendo en duda a Sálamo. "Yo creo que sí llevaba maquillaje, hombre. Un poquito", asegura. "Yo iba con cara lavada también, pero no lo subo a Instagram. Yo iba con el desfile de Chanel que es cara lavada, simplemente que trabajas mínimamente para que sea efecto 'cara lavada", indica.

Sara Sálamo sin maquillaje en los Goya 2023 Europa Press via Getty Images

Sin embargo, y aunque piense que algo de maquillaje llevaba, ha querido aprovechar la actriz para apoyar a Sara: "Era reivindicarlo. Me parece muy bien, genial, pero vamos, yo creo que Ingrid García eso lo ha hecho un millón de veces. Me parece fantástico, me encanta pero cada uno tiene que ir como le apetezca. Hay gente que se siente más segura yendo más maquillada, yo me siento más segura con la piel al aire, me agobio con mucho maquillaje, para gustos".