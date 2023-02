La actriz Sara Sálamo acudió a la gala de los Premios Goya este sábado sin maquillaje, según ella misma contaba, para "reivindicar la naturalidad y la aceptación de una misma para que podamos sentirnos cómodas sin artificios".

Ese gesto supuso una buena cantidad de elogios, pero también muchas críticas. Algunos usuarios o espectadores consideraron que sí tenía artificios, pues iba con las cejas depiladas, con el pelo ondulado de peluquería y un vestido de una firma de lujo.

La actriz acabó por responder en Twitter a uno de los usuarios críticos, en concreto un hombre que dudó por esa red social de que no llevara maquillaje.

El hombre escribía en Twitter junto a un vídeo de la actriz en la alfombra roja: "Yo que soy un tío bastante cenutrio y se supone que no sé nada de esto. Esta mujer lleva maquillaje: base, colorete, sombra de ojos, pintalabios, peluquería, mínimo dos horas de rulos, tenacillas, secador. Vestido de Armani. Joyas de Rabat".

La actriz respondía a ese Twitter dando la razón al usuario, pero seguramente no como él se esperaba: "Sí, Marcial [el hombre del usuario]. Es usted un cenutrio y definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida".

No era a la única persona a la que respondía. Adjuntando un vídeo en el que se ve cómo una de sus estilistas le pasa desmaquillante por la cara, in que se vean restos del mismo, respondía a otra usuaria que la acusaba de llevar coloretye, pintalabios y demás: "Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña justo antes de vestirme: 'habrá quién diga que es mentira…' y nos reíamos ante la marcianada. Pero las marcianadas tb existen. Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada. Lo que os molesta es que opine o haga preguntas", expresaba la actriz.