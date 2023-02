Todos los mensajes que esconde el look con el que Rihanna ha anunciado su segundo embarazo en la Super Bowl

Las expectativas estaban muy altas, pero Rihanna ha conseguido superarlas con creces. La cantante protagonizó el descanso de la Super Bowl LVII y no defraudó a su público, con una impresionante actuación de 13 minutos que resumía todos los 'exitazos' de su carrera. La actuación comenzaba con Rihanna subida a una plataforma suspendida en el aire y cantando Bitch Better Have My Money, un arranque perfecto para la que ha sido su primera actuación en directo en cinco años.

Pero la mayor ovación llegó segundos después del primer plano, cuando enseñó y frotó sonriente su incipiente barriga, anunciando al mundo que está esperando su segundo hijo.

El anuncio y la música dejaron al público sin palabras, pero el look que la cantante eligió para la velada no se quedó atrás. Rihanna llevó un 'total look' rojo, formado por un mono abierto, un corsé de vinilo y un maxi-abrigo, que no dejó a nadie indiferente y que tiene mucho más significado del que pudiera parecer.

Y no es casualidad que la cantante haya elegido el color rojo para esta actuación. Símbolo de poder, feminidad y energía, su look resaltaba contrastando con el blanco de los bailarines, y mostraba la versión más empoderada y poderosa de la cantante de Barbados. No solo fueron rojas sus prendas; los labios y la manicura de Rihanna iban a juego con este color, creando una imagen completa absolutamente espectacular.

Con este anuncio de un nuevo embarazo de la cantante junto a A$AP Rocky, comienza una nueva era de los épicos looks premamá de Rihanna. Durante su primer embarazo, 'Riri' ya había desafiado los códigos de la moda prenatal, desafiando las normas y demostrando que las futuras madres también pueden ser sexys y disfrutar con la moda. Estamos deseando ver qué increíbles looks premamá nos regala Rihanna en este segundo embarazo.

Rihanna en la Super Bowl LVII Kevin Mazur (Getty Images)

Un mono de firma española

Jahleel We#aver fue el estilista encargado del look de la cantante en una de las noches más importantes de su carrera, responsable también de muchos de sus looks de alfombra roja más memorables. El look se componía de un mono rojo firmado por Jonathan Anderson, director creativo de la firma española Loewe. El mono, compuesto por una camisa a media manga y unos pantalones cargo, se convirtió en el protagonista de la noche cuando la cantante lo abrió, mostrando al público sus curvas y confirmando su segundo embarazo.

Rihanna en la Super Bowl LVII Christopher Polk @POLKIMAGING

Debajo del mono, Rihanna ha llevado un increíble bustier de vinilo en color rojo, con la forma de su pecho, atrayendo la atención aún más hacia sus curvas. El look completo se puede interpretar como un homenaje al cuerpo femenino y al poder y fuerza que este demuestra.

Un maxi abrigo con un guiño especial

El total look rojo estaba completado con un maxi-abrigo de piel en el mismo color de Alaïa, diseñado a medida para ella por Pieter Mulier. El abrigo cubría sus manos con unos guantes incorporados y contaba con una enorme cola.

Este maxi-abrigo ha sido otro de los protagonistas del look, pues podría contener una tierna historia tras él. Los amantes de la moda apreciaron esta prenda y rápidamente la asociaron con otra muy similar, un abrigo también rojo que lució el fallecido editor de moda de Vogue e icono de estilo André Leon Talley. Aunque no está claro si se trata de un guiño directo a él o no, lo cierto es que la cantante era una admiradora del periodista de moda y la propia cuenta oficial de Talley ha compartido una publicación con la imagen de la cantante.

