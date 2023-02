El look de Rihanna en la Super Bowl 2023: ¿Posible plagio a un conocido cantante español?

El mundo está lleno de coincidencias, o más bien, de estrategias de marketing muy bien pensadas. Anoche, Rihanna volvió a la música con una impresionante actuación de 13 minutos en el descanso de la Super Bowl LVII, donde pudimos verla enfundada en un 'total look' rojo que ha dado mucho que hablar en estas últimas horas, sobre todo por el anuncio de su segundo embarazo.

La cantante sorprendió con un mono rojo de estilo paracaidista creado por una firma española, ya que el encargado de diseñarlo ha sido Jonathan Anderson, director creativo de la marca española Loewe. A este, lo acompañó con un corsé de vinilo y un maxi-abrigo que, en conjunto, guardaban un gran significado.

No es casualidad que la de Barbados haya escogido el rojo para este concierto, un color que simboliza poder, feminidad y energía, un homenaje al cuerpo de la mujer y sus transformaciones durante la maternidad. Con esto, Rihanna mostraba una versión empoderada de ella misma sobre el escenario, un lugar que no pisaba desde 2016.

Sin embargo, los fans españoles de la artista no han podido evitar fijarse en que su vestuario se parece bastante al look que llevó Agoney durante el Benidorm Fest de este año para la actuación de su tema Quiero Arder, en la que también llevaba un 'total look' rojo.

Rihanna y Agoney comparten look Getty Images/RTVE

Para su actuación, el canario bailó y cantó enfundado en un look diseñado por Domingo Rodríguez Lázaro, también conocido como Dominnico, con reminiscencias BDSM gracias a las anillas, el vinilo y las cuerdas "que le atan y le oprimen", explica el diseñador. Según sus palabras, entran en contraste con "ciertos puntos de fuga, con algunas aberturas, como en la parte frontal de la chaqueta o las mangas".

Este color a modo de look monocromo y el brillo del vinilo los reprodujo Rihanna en el conjunto con el que actuó en la Super Bowl, dejando a sus seguidores tan impresionados con el parecido que no dudaron en comentarlo en redes sociales con memes y bromas.

Rihanna votó a Agoney en la final del Benidorm Fest. pic.twitter.com/mEqmJvt0aM — Iago. (@iagobrere) February 13, 2023

Sin embargo, no han sido los únicos en apostar todo al rojo en lo que va de año. Tanto Sam Smith con sus amigos en la alfombra roja de los Grammy como Mónica Naranjo en el Benidorm Fest, aparecieron con total looks en esta tonalidad. Un color que ya ha confirmado la Semana de la Moda de Nueva York, será tendencia esta temporada y la que viene.

GALERÍA | Los mejores looks de la Super Bowl

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.