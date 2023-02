La gala de los Premios Goya 2023 ha terminado siendo el lugar perfecto para que los haters viertan todo su odio en los actores y actrices que optaron por aprovechar la ocasión para reivindicar sus derechos. Este fue el caso de Sara Sálamo, quien decidió acudir a la gala sin maquillaje y así lo hizo saber ante los medios.

La actriz, que siempre ha tratado de mostrarse con absoluta naturalidad en sus redes sociales, apuntó ante las cámaras presentes en el evento: "Pensé en la posibilidad de hacer algo así. Al principio me dio mucho vértigo, pero me pareció una buena manera de ser responsable con el altavoz que tenemos de aceptación, aunque nos dé vértigo".

"En grandes ocasiones también deberíamos sentirnos a gusto sin tanto artificio", recalcó Sálamo que, sin embargo, se convirtió en el objetivo de las críticas, pues muchos apuntaban que la intérprete sí llevaba algo de maquillaje en su rostro.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha comentado la reivindicación de la actriz y, por su parte, Ana Rosa Quintana ha recalcado: "Sara, hija, tú puedes ir sin maquillar. Ahora es tendencia, mucha gente se muestra sin maquillar para reivindicar que ya está bien".

En el lado opuesto, Bibiana Fernández ha recordado que lo verdaderamente importante es que cada uno se sienta bien con su cuerpo, haya pasado o no por retoques estéticos: "También se puede reivindicar lo contrario. La verdadera libertad es que la gente se maquille y no se maquille, que se operen y no se operen...".