Ana Fernández carga contra los Goya por su prohibición de estar en la alfombra azul: "Los 'losers' entramos por la parte de atrás"

Nuevo incendio en los Goya. A las críticas recibidas por Berta Vázquez por su físico ahora se suma "otro debate", como ha querido denominar Ana Fernández. "Como veo que se están reivindicando tantos temas respeto a los Goya (duras críticas a estilismos, cambios físicos, maquillaje o no maquillaje…), me animo a añadir otro tema debate que se ha vivido este año", escribe en sus redes.

La actriz de Las chicas del cable o Los protegidos ha expresado su malestar por "la prohibición" que se impuso desde la organización de los premios a algunos actores a pasar por la alfombra azul.

"La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún", denuncia la intérprete.

Así, la madrileña cuenta lo que pasa con los actores "menos populares". "Petición previa para entrar en el listado de la alfombra, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó, o si no lo eras o se te había pasado el recibo no había solución porque tienes que haberlo hecho hace 6 meses... Y no sé cuántas excusas más", remarca.

Por todo, le queda una sensación de "ridiculez" y "pena", destaca Ana, que, junto a otros tantos actores, no pudo disfrutar de la gala en las butacas del auditorio principal, ya que ellos se encontraban en una sala anexa en la que escuchar lo que se decía a través de las pantallas era misión imposible.

"Los 'losers' entrando por la parte de atrás, sin ser vistos, eso sí, directos a las salas del backstage de distintas marcas (que ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos, con una sensación de ridiculez", denuncia.

"¿Para qué narices estamos aquí? Ni nos dejan hacer alfombra roja porque no les sale de ahí, nos dan durante las cuatro horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con los pertinentes hashtags y, cuando empieza, como es lógico, el 90% no hace ni caso a los premios", termina.

Eso sí, Ana saca el lado positivo al final. Lo poco que pude escuchar de la gala me pareció estupendo, enhorabuena a los presentadores y a todos los compañeros premiados. En fin, una vez dicho, que desahogarse siempre viene bien ,me doy cuenta que solo queda reírse de estas cosas y que por supuesto hay temas infinitamente más importantes. Feliz semana 💛💛".