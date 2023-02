Demagogia ambulatoria

Por poner en contexto: 1. La sanidad pública universal no es de izquierdas ni de derechas, sino que es un derecho que asiste a todos los españoles desde hace casi cuatro décadas. 2. La sanidad pública no está en entredicho porque unos se la quieran cargar para favorecer a sus amigos de la privada o porque otros la quieren usar como ariete de sus intereses electorales. Y 3. Lo que ha reventado no es en sí toda la sanidad pública española, sino los ambulatorios de toda la vida. Y si han explotado es porque hemos sufrido una pandemia que ha esquilmado los recursos y porque ser médico de familia en un centro de salud en España se ha convertido en una profesión estresante y de alto riesgo que te condena a vivir con un sueldo muy bajo en comparación con el del resto de los colegas sanitarios y dedicándole a los pacientes una décima parte del tiempo que realmente necesitan.

Con esto de nuestra sanidad, nos hemos pasado unos cuantos hospitales a la hora de ponernos demagógicos. Se equivocan la presidenta Díaz Ayuso y los suyos cuando deslegitiman las manifestaciones –¿Se piensan que todo el que protesta es un rojo peligroso cuyo único objetivo es derrocarla en las urnas?– y se equivoca el presidente Sánchez cuando habla de los recursos de la sanidad como si él fuera el presidente de Tanzania o de Nueva Zelanda y no tuviera nada que ver con lo mal que se paga a los médicos en España.

La sanidad pública no es gratis. Cuesta unos 90.000 millones de euros al año y la pagamos entre todos los españoles a través de nuestros impuestos. Si queremos que siga funcionando razonablemente bien, hacen falta más recursos y menos proclamas. Más política y menos politiqueo. Más coordinación y menos guerracivilismo. La sanidad pública nos unía. Ya está bien de manosearla y de reventarla.