Geno planta cara a Jorge Javier Vázquez tras su ataque: "Él debería saber cómo funciona esto"

Después de que Chenoa denunciara micromachismos en Operación Triunfo y, tras desmarcarse sus compañeros de edición de estas palabras, Jorge Javier Vázquez, al opinar del tema, tachó de falsos a los triunfitos.

Algo que a una de ellos, Geno Machado, le ha molestado sobremanera. En la presentación del renovado Fórmula Abierta, junto a Verónica Romero y Enrique Anaut, la canaria quiso responder al catalán, a quien plantó cara.

"Nosotros no somos falsos, él debería saber cómo funciona esto", reaccionó. "Nos preguntan y luego la montáis para hacer ver que estamos todos en contra de Chenoa. Lo que ella diga, bien dicho está. Lo que no sabéis es que nosotros hablamos, la llamamos y le decimos: 'esto no ha sido así', y se queda aclarado", argumentó.

Además, habló de cómo llevan las constantes menciones a su pasado en OT, asegurando que no les importa que les pregunten por eso aunque sí por nombres propios, como ocurrió con la polémica entre Chenoa y Rosa. "Eso ya es otra cosa, eso me toca un pie. Nos cansa", aseguró la artista.

Además, hablando en general de la prensa, dijo: "Intentáis meternos en berenjenales y enemistarnos, y lo leváis haciendo veintiún años. El hecho de que nos conozcamos desde hace veinte años no nos convierte en mejores amigas", concluyó Geno.

Gisela reconoce su idilio con Bustamante

Ahora que han pasado 22 años desde que se estrenara aquella inolvidable primera edición de OT, muchos de sus protagonistas están reconociendo secretos que pasaron entre las paredes de la Academia más famosa de España.

Si hace unos días era Chenoa la que revelaba qué descubrió en OT y ocultó a sus compañeros, ahora es Gisela la que ha reconocido lo que era un secreto a voces, pero nunca confirmado por sus protagonistas: la historia de amor con David Bustamante.

"Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación", señaló en la televisión catalana, sobre los motivos que les llevaron a tenerlo oculto tanto tiempo.

"Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas", reconoció la catalana, aunque no confirmó su tuvieron relaciones sexuales en la Academia. "Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece".