Chenoa denuncia micromachismos en 'OT': "¿Tengo muy claro por qué quedé cuarta"

Chenoa ha recordado sus inicios la música y su paso por Operación Triunfo, denunciando el micromachismo que sufrió entonces. Lo ha hecho en una entrevista para El País, donde ha recordado que sus primeros pasos en el mundo del arte fueron en un hotel de Mallorca.

"Me vistieron de señora, me dieron su repertorio y me pusieron a cantarles a los guiris", recuerda. "Más que cantar bien o mal", sostiene, su verdadera preocupación era "que la gente bailara". "Porque así me renovaban el contrato", dice.

En esas, llegó la oportunidad de OT. Era la primera edición y ella fue una de las favoritas desde el inicio. Sin embargo, Chenoa tiene una espinita clava y asegura haber sufrido macromachismos. "¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quedé cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice", alega. Un puesto final de concurso que atribuye a su forma de ser. "Era demasiado tosca para la época".

Más tarde llegó la ruptura con David Bisbal y la imagen de ella misma donde aparecía en la puerta de su casa en chándal. La argentina confiesa que ya no le molesta que le pregunten al respecto y dice con humor: "Aún vendo sudaderas de aquello".

Sobre el paso del tiempo y de cómo ha madurado, sostiene. "Yo no soy de grises. O caigo bien o caigo mal, y yo quería caer bien, porque soy artista y se supone que nadie te puede odiar porque, si no, no compra tu disco. Darme cuenta de que no le puedes caer bien a todo el mundo fue una toma de tierra muy guay".

Chenoa lleva siete año sin sacar disco, una circunstancia que atribuye al cambio de la industria musical y a sus nuevas pasiones. "Cuando me preguntan por qué no hago discos es porque he metido en televisión y radio, y me gusta. Y con la música tengo mis más y mis menos". Eso sí, asegura que esto podría tener fecha de caducidad, porque en las últimas semanas está "pensando en cantar".