Gisela reconoce, 22 años después, su romance con Bustamante dentro y fuera de 'OT' y por qué lo mantuvieron en secreto

Han pasado ya más décadas desde que se estrenara el fenómeno de masas que cambiaría la televisión española para siempre: Operación Triunfo. Sus protagonistas, chicos y chicas desconocidos hasta ese momento para el gran público, saltaron a la fama y lo hicieron siendo solo unos veinteañeros.

Ahora que han pasado 22 años desde que se estrenara aquella inolvidable primera edición, muchos de ellos están reconociendo secretos que pasaron entre las paredes de la Academia más famosa de España.

Si hace unos días era Chenoa la que revelaba qué descubrió en OT y ocultó a sus compañeros, ahora es Gisela la que ha reconocido lo que era un secreto a voces, pero nunca confirmado por sus protagonistas: la historia de amor con David Bustamante.

"Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación", señaló en la televisión catalana, sobre los motivos que les llevaron a tenerlo oculto tanto tiempo.

"Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas", reconoció la catalana, aunque no confirmó su tuvieron relaciones sexuales en la Academia. "Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece".

La cantante, que aseguró que actualmente no son amigos ni tienen ningún tipo de relación, aseguró también que, cuando le ve, no tiene inconvenientes en darle "un abrazo".

Incluso bromeó con la idea de hacer ella también una canción con Bizarrap como ha hecho Shakira. "No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar...", dejó caer, entre risas, la voz de Disney en España.