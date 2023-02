Joana Sanz, mujer de Dani Alves, rota: "Me siento sola. Me dijiste que ibas a estar conmigo, pero no te siento"

Joana Sanz vive el que es, sin lugar a dudas, el momento más complicado de su vida. Al ingreso en prisión de su marido, Dani Alves, por presunta agresión sexual, la modelo ha tenido que sumar la tristeza de perder, casi al mismo tiempo, a su madre.

Para honrar su memoria cuando justo se cumple un mes de su fallecimiento, la joven canaria ha querido recordar a través de una selección de vídeos.

Junto a ellos, una desgarradora carta en el que Joana, rota, se dirige a su progenitora. "Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejarte ir", arranca la modelo.

"Sigo con la sensación de que, al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que dónde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", continúa.

"No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría", escribe, en una clara alusión a los comentarios por sus últimas publicaciones en redes.