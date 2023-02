Marta Riesco demandará a Jorge Javier Vázquez por "acoso laboral" y cuestiona a Rocío Carrasco como madre: "¿Dónde está?"

Marta Riesco ha vuelto a ser apartada de la televisión después de vivir un problema en un photocall con Cristina Porta y Sálvame. Malos momentos en los que la periodista cuenta con el apoyo de su pareja, tanto en privado como en público. Y es que, solo unas horas después de dar a conocer ella misma la noticia, Antonio David se pronunció en Instagram para mostrarle su apoyo públicamente: "Lo que llevas sufriendo durante los últimos meses es inaceptable e incomprensible por parte de un medio de comunicación que abandera causas según les interesa en su negocio".

Ahora, días después, el extertuliano anunció en su canal de Youtube que su pareja va a tomar medidas legales contra Jorge Javier Vázquez, al que culpa de la gran parte de los problemas de la reportera.

"Marta Riesco tiene muy buenos asesores legales. Yo le puedo dar un consejo, pero ella no se deja aconsejar y hace lo que quiere y eso es absolutamente respetable. Pero sé que está asesorada por un buen equipo legal y puedo decirte que vas a ser demandado por Marta Riesco y vas a ser demandado por acoso laboral, para que te quede claro. Tiene minutado todo lo que has dicho sobre ella. Lo que llevas haciendo con ella un año. Lo que estás haciendo con ella es acoso laboral", afirmaba Antonio David, dirigiéndose directamente al presentador, para concluir después con un alegato por la justicia, que espera que haga su trabajo y que le "condenen".

La guerra entre las partes no queda ahí, ya que Marta Riesco ha utilizado sus redes sociales para atacar a Rocío Carrasco, a quien cuestiona como madre. "Desde hace algún tiempo la salud mental solo vale para algunas mujeres. Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos", asegura en sus stories la extrabajadora de El programa de Ana Rosa.

Sobre el papel de madre de Rocío Carrasco, dice: "Mientras, las víctimas no están en esta foto ni son las que escriben. La gente tiene tanto miedo de hablar, nadie habla por miedo y nadie cuestiona por miedo. Pero qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas mientras todo el mundo hace como si nada pasase. Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso. Y qué pena que la gente haga que lo entiende solo por miedo".

A mi esto me parece muy grave... Ya no es una pataleta, es maldad. pic.twitter.com/lOamhD1ZgZ — Sαɾα シ (@SarySaruchi) February 12, 2023

Además, cree que "es vergonzoso" que la hija de Rocío Jurado se lleve todos los méritos y el padre de sus hijos sea el que "siga luchando" para que su familia "salga adelante". "Su familia, sin un poder adquisitivo ni parecido al que has conseguido a golpe de documental, siga luchando para que salga adelante", asegura.

"Se ha arremetido duramente con las personas que lo han criado y se le ha aplaudido cualquier ataque con la persona con la que está día a día. Con la persona que le da de comer, que le lleva al instituto… Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir por todo lo que me ha ocurrido en el trabajo… él me anima día y noche mientras yo me pregunto: ¿Nadie va a hacer la gran pregunta? ¿Por qué somos los malos el resto? ¿Por qué se dispara a la gente que le hacemos feliz? ¿Dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿por qué está prohibido hablar de esto?", concluye su reflexión la reportera.