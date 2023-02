Tras más de un año de vaivenes informativos y profesionales, después de anunciar su relación con Antonio David, Marta Riesco vuelve a ser apartada de la televisión después de vivir un problema en un photocall con Cristina Porta y Sálvame. Pero, en estos malos momentos, cuenta con el apoyo de su pareja, tanto en privado como en público.

"Mi programa me comunica que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa", comunicó la periodista en sus stories de Instagram entre lágrimas. "Lo denuncio públicamente, aunque tenga consecuencias, porque creo que la gente tiene que saber lo que estoy viviendo y lo complicado que ha sido este año para mí", añadió y se dirigió a la productora de Sñalvame. "Culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir".

Después de sus declaraciones públicas, en las que confirmó que le habían dado la baja, Antonio David se pronunció en Instagram para mostrarle su apoyo públicamente: "Lo que llevas sufriendo durante los últimos meses es inaceptable e incomprensible por parte de un medio de comunicación que abandera causas según les interesa en su negocio".

"Son la fábrica de la manipulación. Imponen el pensamiento único. Son especialistas en distorsionar la realidad y en incitar a su público al odio, al acoso y a destrozar las vidas de las personas, engañándolos a todos vilmente cuando son los que más tienen que ocultar", criticó a la productora que le despidió.

"Son el ejemplo de una organización criminal nunca antes vista en televisión, por lo que van a tener que responder ante la justicia. Ostentan el récord en sanciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y demandas en los juzgados por personajes famosos dónde vulneran todos sus derechos. Y ahora una más, el acoso laboral y el abuso de poder", añadió.

"Marta, quiero verte pronto recuperada. Quiero que vuelvas a ser la persona fuerte y luchadora que eres. Ahora más que nunca. Que vuelvas a darnos lo mejor de ti. Que nos hagas reír. Que nos des amor", dedicó. "Sabes que tienes mucha gente que cuida de ti y que te quiere. 'Valiente quien dice la verdad aun sabiendo que puede perder su calma'".