Victoria Federica sorprende con su aparición en los Goya: "Preparada para esta noche"

Como otros tantos rostros conocidos, Victoria Federica no quiso perderse la fiesta del cine español y acudió a la gala de entrega de los Premios Goya este sábado.

También a la celebración posterior, organizada por la plataforma Bululú, que ofreció una de las grandes fiestas posteriores a los Goya y en la que se reunieron estrellas del séptimo arte, productores, músicos y todo tipo de celebrities como Álvaro Morte, los Javis, Ana Fernández, Andrea Duro o Arturo Valls.

Para la ocasión, y siempre acompañada de su inseparable amiga Rocío Laffón, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar optó un espectacular vestido negro de encaje y plumas estilo años 20, de la firma Claro Couture, que fue adaptado especialmente para ella. "Preparada para esta noche", escribía la influencer en su Instagram en los instantes previos.

El 'look' de Victoria Federica para los Goya. INSTAGRAM VICTORIA FEDERICA

Homenaje a Saura y defensa de la sanidad pública



La 37 gala de los Goya en Sevilla cerró una edición en la que el cineasta recientemente fallecido Carlos Saura fue protagonista a través de varios homenajes, tanto de la Academia como de los galardonados, y en la que se coló la reivindicación de la sanidad pública.

De hecho, la ceremonia arrancó con la concesión del Goya de Honor, que estaba previsto en otro lugar de la gala, en el que la pareja de Saura, Eulalia Ramón, leyó una nota póstuma en la que el cineasta agradece los reconocimientos recibidos y afirma haber sido "muy afortunado".

"Gracias a todos los que os habéis acordado de mí, he sido muy afortunado rodando más de 50 películas, traspasando límites que me propuse de joven. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en ese trabajo tan maravilloso, que es hacer una película y, especialmente a mis actrices y actores favoritos, algunos de ellos ya fallecidos", señala el texto.

Saura asegura en esta nota póstuma estar "feliz" si su cine "ha servido de inspiración a la generación de directores de hoy". "Me veo reflejado como estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, siempre lo he dicho. Muchas gracias por este premio y una pena no estar saboreándolo con todos vosotros", añade.