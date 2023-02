Joana Sanz, mujer de Dani Alves, aclara el motivo de su peineta en redes y se dirige a la prensa: "Qué pereza me da estar en este foco"

Mientras Dani Alves continúa en prisión, pues la Fiscalía se ha opuesto a su libertad provisional al considerar que persiste el riesgo de fuga, es Joana Sanz quien está ocupando el foco mediático y sus declaraciones y movimientos son los más buscados, al margen de la parte judicial, que también se lleva la abogada del futbolista acusado de agresión sexual. Pero la mujer del deportista está más que cansada de captar la atención, algo que ella no ha pedido.

La modelo de 29 años, que desmintió recientemente que hubiera pedido el divorcio, como contó El programa de Ana Rosa, aseguró que solo se pronunciaría a través de sus redes sociales. Por ello, su último vídeo llamó mucho la atención, pues aparecía bailando Fuera del mercado, de Danny Ocean, y, en un momento dado, hizo una peineta a cámara, por lo que se interpretó que iba dirigida la prensa que estaba provocándole ese revuelo mediático con información que ella niega.

Este jueves, Joana Sanz decidió pronunciarse sobre ello y aseguró que su vídeo "no va dirigido a nadie, no va con esas intenciones", sino que simplemente seguía la letra de una canción que le parece "muy enérgica" porque, para ella, "la música es terapéutica".

"No hagamos drama de todo esto, que no lo hay. No saquemos las cosas de contexto", pidió en sus stories. "Tengo días mejores y días peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones".

"Me gusta transmitir que, al final del túnel, hay un rayito de sol al que agarrarte", reflexionó, pues la joven canaria sostuvo que intenta "estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad": "Creo que me lo merezco".

Además, también aseguró que se ha filtrado su dirección, pues tiene a la prensa alrededor de su casa: "Tengo a la prensa todo el rato tocando el timbre de mi casa y mis perros se ponen muy nerviosos, tengo seis".

"No lo entiendo, ¿se piensan que les voy a abrir la puerta y les voy a invitar a café y contar mi vida?", se preguntó y, después, reveló que no está en su casa en Barcelona, algo que ya se confirmó.

"Qué pereza me está dando estar en este foco mediático, a mí que nunca me ha gustado esto", añadió Joana Sanz. "Si mi canción del otro día de mandar todo a la mierda tiene que ir dirigida a algo en concreto, me refiero a todo esto", concluyó, en referencia a la prensa.