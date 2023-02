Chenoa revela 23 años después qué descubrió en 'OT' y ocultó a sus compañeros y recuerda el 'momento chándal' con dardo a Bisbal

Chenoa fue la protagonista de la charla con los tiktokers La pija y la Quinqui, a quienes ha revelado una divertida anécdota que llevaba 23 años ocultándoles a sus compañeros de Operación Triunfo.

Todo tiene que ver con una rutina que tenía en la Academia la mallorquina, que participó en la recordada primera edición. "Las cámaras de esa época se veían, porque no eran ocultas", introdujo. "Entonces, yo siempre me ponía con mi periódico y un café. Era la única que leía el periódico, porque tenía esa manía", rememoró.

"La primera semana veía que habían recortado un trocito de una página, para que no sepas nada de lo que está pasando. Segunda semana, recortan un cuarto de una página. La tercera semana, la mitad de una hoja. Y hubo una semana que habían quitado directamente una hoja entera....", contó Chenoa, que, en la siguiente semana, se llevó una sorpresa. "A la quinta semana, empiezo a leer y veo que se han olvidado de quitar las hojas", reveló.

Pero, ¿qué contenían esas páginas? "Eran cuatro hojas enteras poniendo a caldo a todos los concursantes. Y yo estoy leyendo el periódico así, que se habían olvidado, y veo que la cámara me enfoca", continuó explicando la artista que, mirando a cámara, le hizo un gesto de "vaya tela".

Según relató, tras verla por las cámaras, el personal de producción bajó corriendo para quitarle el periódico y Chenoa les dijo: "Os voy a dar esto que acabo de leer. No le conviene a ninguno de mis compañeros saber esto, pero tampoco me conviene que sepan que yo lo sé, porque no lo quiero contar. Hagamos el pacto de aquí no ha pasado nada".

Además, Chenoa rememoró el 'momento chándal' tras su ruptura con David Bisbal. "El chándal era del Caprabo, creo que me costó seis euros", reveló, entre risas.

Más que el chándal, Chenoa lamentó el pelo que llevaba en esa ocasión, delante de su casa y ante la prensa: "El pelo, qué mal peinada. No os habéis fijado, todo el mundo habla del chándal pero ese pelo grasiento de haber llorado, de haber estado mal. De esa pobre mujer no ha pasado por agua porque no ha podido pasar por allí. Es un pelo triste", revivió.

"Ese momento Kung Fu panda, esas ojeras. ¿Qué ha pasado ahí? Y los brazos cruzados, que eso sí me acuerdo, de protección, así de... 'bueno, pido respeto'. Por Dios, ¿qué frase es esa de pido respeto? No hay terceras personas. ¿Cómo que no? ¡Bizarrap se hubiera puesto las botas!", sentenció, en una claro dardo a Bisbal y el final de la historia de amor entre los dos.