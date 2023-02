Feijóo pide elecciones ya porque el Gobierno de Sánchez "ha colapsado"

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este domingo en un acto de su formación en Sevilla y en él ha pedido la convocatoria de elecciones ante lo que ha considerado "el colapso" del actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

En concreto, el Feijóo ha instado al jefe del Ejecutivo a que convoque las elecciones generales justo después de las autonómicas y municipales del 28 de mayo para evitar hacer pasar a los españoles por "este bochorno" durante diez meses.

El político gallego, que este sábado acudió en Sevilla a la gala de los Premios Goya, ha estado junto a Juanma Moreno, presidente andaluz, presentando a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes para los próximos comicios.

En su discurso, Feijóo ha destacado que "no da igual quién gobierne porque no da igual quién legisle. Cuando se combina la falta de preparación con la soberbia, el resultado es un desastre".

Las palabras del expresidente de la Xunta hacían referencia a la polémica de la ley del 'solo sí es sí', o a la de los trenes de cercanías de Asturias y Cantabria, que no caben en los túneles.

La mayor chapuza de la historia

Sobre la primera norma, Feijóo ha dicho que es la mayor "chapuza" legislativa que se ha producido en nuestro país. A tal respecto, el presidente del PP dice que la reforma que ahora plantea el PSOE es una copia de la que su partido presentó en diciembre, y se pregunta por qué "no escucharon a nadie cuando les advertimos" y por qué "son incapaces de pedir perdón a las víctimas". El líder popular instó a los partidos del Gobierno a que "dejen de señalarse entre ellos, asuman sus responsabilidades y se vayan a casa de una vez".

"El gobierno está en situación de colapso y todo le sale mal", ha insistido Feijóo, "vamos de humillación en humillación", ha añadido, y ha recordado que hay "trenes que no llegan a donde tienen que llegar, trenes que no cogen la vía que tienen que coger y trenes que no caben en los túneles" al tiempo que, en Empleo, se sostiene a una ministra que "está en campaña personal fija-discontinua".

"España tiene que dar un paso adelante porque debe dejar atrás el pasado, que es la falta de capacidad de gestión, la ligereza con la que se afrontan los asuntos complejos, la soberbia que no admite críticas o el continuo enfrentamiento en la sociedad española. Todo eso lo representa el Gobierno", ha incidido Feijóo, que ha recordado que "España es el país (de la UE) que más poder adquisitivo ha perdido, es que el Gobierno está fuera de la realidad".

Un Gobierno "fuera de la realidad"

Respecto a la Sanidad, Feijóo ha dicho: "En Sanidad no crean plazas de médico, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de Atención Primaria, no hay pediatras y la culpa la tienen los presidentes del PP. Sorprendente conclusión".

Para Feijóo, "lo mejor que le puede pasar" a Sánchez es "ir junto con los alcaldes del PSOE" a un proceso electoral para así quedarse "detrás de ellos, para que no se le note" dado que el Gobierno "está fuera de la realidad" puesto que, según ha advertido, "en estos cuatro años, lo único que han hecho ha sido preparar las elecciones".

El líder del PP ha vaticinado unos meses de "mayor intensidad" en la presencia de los miembros del Ejecutivo en las elecciones, con "ministras escapando del Gobierno para ser candidatas", "ministros discutiendo en público para desmarcarse unos de otros" o "vicepresidentas haciendo una campaña por sí misma, en contra del presidente del Gobierno y del partido que le nombró vicepresidenta".

"Vamos a ver a barones del PSOE pidiéndole a Sánchez, 'por favor, no vengas por aquí'. A mí si algún compañero me dice no vengas por aquí, os aseguro que entenderé el mensaje", ha dicho Feijóo.