El mensaje de Feijóo a Luis Zahera tras ganar el Goya: "Una felicitación muy especial a mi doble"

El actor Luis Zahera ha sido uno de los protagonistas de los Premios Goya este sábado al alzarse con el galardón al mejor actor de reparto —y ya es el segundo en su carrera— por su papel en As bestas, la gran triunfadora de esta edición con nueve premios. El intérprete gallego ha recibido numerosas felicitaciones por este Goya, entre ellas, la de Alberto Núñez Feijóo, que le ha dedicado un curioso mensaje en Twitter.

El líder del PP y expresidente de la Xunta de Galicia ha querido enviar "una felicitación muy especial a mi 'doble' Luis Zahera, que recibe su segundo Goya con una interpretación que bien podría merecer un Oscar", ha manifestado en su perfil de la red social en un guiño al vínculo que une a ambos.

La relación de Zahera con Feijóo se remonta a años atrás, cuando el actor le imitaba en la televisión autonómica. Su papel como 'doble' le llevó a protagonizar un anuncio navideño de la Xunta para felicitar el 2020, y en el que Zahera y Feijóo hacían de "hermanos" gracias al gran parecido físico del actor compostelano con el político.

Una felicitación muy especial a mi "doble" Luis Zahera, que hoy recibe su segundo Goya con una interpretación que bien podría merecer un Óscar 😉#Goyas2023 pic.twitter.com/Z2SLmdHOs0 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 12, 2023

Hace unos días, Zahera también reveló en una entrevista en La Script de Cadena Ser cómo empezó todo: "Su entorno me llamó unas navidades para hacer una felicitación en Galicia. Entonces felicitamos los dos la Navidad y jugamos a que éramos hermanos. Estamos los dos en la Ciudad de la Cultura y somos muy parecidos y desde entonces mantenemos una relación por WhatsApp y nos comunicamos y bien", desveló.

En su opinión, "afeitado y con gafas sí me parezco", ha reconocido este sábado en declaraciones a TVE tras recibir el Goya.

En otra entrevista en El Mundo el pasado noviembre, Zahera opinaba sobre Feijóo que le parecía un "tipo cojonudo en las distancias cortas", a pesar de no compartir sus ideas políticas.

"Tenemos una relación muy cordial. La idea del anuncio también era un poco eso, que al final somos todos iguales y hay que solucionar las cosas desde lo colectivo y no desde lo individual. Cuando era presidente de la Xunta teníamos una relación epistolar por WhatsApp muy divertida, pero ahora que está en Madrid ya menos, porque tiene muchos compromisos", reveló entonces Zahera.

El anuncio en cuestión, con un evidente tono de parodia, mostraba a Zahera caracterizado como el entonces presidente de la Xunta mientras mantenía una conversación con él sobre ideología o cine, ya que ese año el actor recogió su primer Goya por El reino.

"No me vas a pillar con esto, vi la película, vi cómo fuiste a recoger el Goya, pero una preguntita... ¿Tú me votaste?", le dice Feijóo a Zahera en el sketch promocional navideño.

En su entrevista en La Script, Zahera también reveló su conversación con Feijóo días antes de asistir a los Premios Goya en Sevilla. "Ya sé que vas a los Goya, nos vemos allí", le dijo.