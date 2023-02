Ione Belarra arremete contra el PSOE: "No esperaba que le entrase el miedo y propusiese volver al Código Penal de la Manada"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, ha arremetido este sábado contra el PSOE a cuenta de la frustrada negociación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la famosa 'ley de solo sí es sí', y ha acusado a los socialistas de "tener miedo".

"Lo que está sucediendo con la ley de solo sí es sí es un resumen perfecto de esta legislatura", dijo Belarra en un acto de su partido en Valencia, y admitió que "no esperábamos que al PSOE le entrase el miedo".

"Es una iniciativa de Podemos, con Irene Montero a la cabeza, que recoge el mandato de cientos de miles de mujeres que dijeron en las calles 'yo sí te creo' y 'no es abuso, es violación' y que transforma ese mandato en la mayor conquista del feminismo en la última década", añadió la líder nacional de Podemos.

Junto a Belarra, han participado en el acto, titulado 'La fuerza que transforma', el candidato de Podemos a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, y la candidata de la formación morada a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima.

Siguiendo con la polémica, Belarra ha dicho que "lo que pasó después, es que hay una mayoría de jueces en España que han aplicado bien la ley y una minoría que lo hace de forma incorrecta. Si miramos atrás, lo que pasó en 2004 con la Ley de Violencia de Género fue más grave, porque hubo cientos de casos sobreseídos o ignorados por los jueces, y aquella ley no se modificó", ha dicho.

Belarra ha arremetido contra aquellos que tienen "la cara de cemento armado por mostrar a Feijóo ahora como adalid del feminismo, cuando abre la puerta de gobiernos a Vox, una formación que niega la violencia de género".

La 'ley de solo sí es sí' es la mayor conquista del feminismo en la última década

La ministra de Asuntos Sociales ha dicho que no se esperaba que "al PSOE también le entrase el miedo y propusiese volver al Código Penal de la manada", al "enseñar las heridas para que algo se juzgue como agresión sexual e insistir en que cerramos bien las piernas".

"Ya basta de decir que las que no tienen heridas son víctimas de segunda. Si te quedaste aterrorizada no eres una víctima de segunda y tu agresor no merece menos pena", ha agregado la política navarra.

Después de sus críticas al PSOE, Belarra ha dicho que la coalición de Gobierno "tiene la misma mala salud de hierro de siempre" debido al "miedo del PSOE, como les pasó con el tope al gas, el salario mínimo, la ley de familias, la ley mordaza, la ley de vivienda que no se acaba de aprobar... y por eso vamos a seguir empujando, porque Podemos es la única fuerza que transforma", ha afirmado.

Patxi López quiere dejar "de alimentar el ruido"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que también ha intervenido en un acto este sábado, ha dicho que los socialistas van a "negociar y dialogar" para "corregir" la llamada ley del sólo sí es sí con el fin de evitar la rebaja de penas sin "alimentar el ruido".

López, que ha presentado en Ermua (Vizcaya) al candidato socialista a la alcaldía de esta localidad, ha dicho que el ruido que está generando el debate de la ley de sólo sí es sí está contribuyendo a "generar más sufrimiento a las víctimas".

Patxi López ha acusado al PP de adoptar ahora una postura de "salvador" respecto a esta ley cuando en realidad "no salva nada, porque está en contra de la ley, como lo está en contra de todas las que han permitido avanzar en derechos".

El exlehendakari ha insistido en que la 'ley de sólo sí es sí' es "muy buena ley", porque "ofrece un tratamiento integral y obliga al Estado a atender y garantizar la libertad sexual de las mujeres", pero ha admitido que en su "aspecto penal" ha tenido "alguna derivada que no nos ha gustado", porque "nadie" pretendía que rebajara las penas impuestas, y eso es lo que los socialistas quieren cambiar.