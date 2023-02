El PSOE acelera sin contar con Podemos y busca el apoyo del PP para tramitar por la vía urgente la reforma de la ley del solo sí es sí

El PSOE aprieta para aprobar lo antes posible su propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Este viernes, los socialistas registraron en el Congreso una solicitud para que esta proposición de ley, que llevaron a la Cámara Baja el pasado lunes, se tramite por la vía de urgencia, lo cual supone, básicamente, que todos los plazos de debate y enmienda se reduzcan a la mitad. Pero el PSOE no tiene la capacidad de aprobar en solitario esta medida: para ello necesita imperativamente -si no llega antes a algún tipo de acuerdo con Unidas Podemos- el apoyo del PP, que por ahora solo se ha mostrado dispuesto a negociar y aprobar la reforma, pero no a acortar sus plazos de tramitación.

Los socialistas han solicitado la declaración del procedimiento de urgencia en virtud del artículo 93 del reglamento del Congreso, que establece que "a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite" por esta vía. El PSOE, en concreto, ha utilizado la tercera posibilidad, y la petición viene refrendada por sus 120 parlamentarios, incluida la propia presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Pero no basta con que los socialistas lo pidan: como señala el reglamento, ahora la Mesa tendrá que pronunciarse al respecto. Y ahí es donde el PSOE necesitará sí o sí el apoyo del PP, ya que en el órgano de gobierno del Congreso tanto los socialistas como Unidas Podemos cuentan con tres representantes cada uno, por dos de los populares y uno de Vox. Si los populares decidieran votar en contra de la declaración de urgencia junto a Unidas Podemos y Vox, ésta sería rechazada, por lo que el PSOE necesita imperativamente su apoyo para seguir adelante con sus planes.

El movimiento de los socialistas supone un acelerón con respecto a su decisión inicial de no forzar el reglamento del Congreso para apresurar los trámites. De hecho, el PSOE decidió no intentar llevar el pasado martes su proposición de ley a la Mesa para que fuera calificada, algo que hubiera sido ciertamente anómalo, ya que ese órgano normalmente da entrada a las iniciativas que los grupos registran durante la semana anterior, mientras que la reforma del PSOE fue registrada el lunes.

En principio, no está previsto que la proposición de ley comience a tramitarse en la Cámara Baja hasta, como mínimo, la última semana de febrero. A partir de ahí, lo que se conseguiría con el procedimiento de urgencia es que el plazo para presentar enmiendas, por ejemplo, fuera tan solo de una semana, en lugar de los habituales 15 días. Pese a ello, los socialistas no podrán ver publicada en el BOE su reforma de la ley del solo sí es sí al menos hasta el mes de marzo.