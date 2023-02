Con los candidatos populares municipales y autonómicos ya aupados y "empoderados" para ganar las elecciones del 28M tras un fin de semana valenciano con aroma triunfalista, el siguiente paso es el de guiar al resto del equipo del PP para que sirvan "de ayuda y no de estorbo" en la campaña electoral.

Alberto Núñez Feijóo aprovechó la reunión ordinaria que tenía agendada este lunes con sus parlamentarios para trasmitirles la ilusión que radió durante la Intermunicipal y enviar un mensaje de que "nada está regalado", tal y como cuentan varias fuentes parlamentarias que asistieron a la reunión.

Uno de los mensajes que llamó la atención de varios parlamentarios -senadores, diputados e eurodiputados- es el de que quienes tienen la última palabra en los territorios son quieres se presentan en ellos. "Fue curioso que nos dijera que no fuéramos a las ciudades donde no nos llamen". Así, los diputados o senadores adscritos a sus municipios, no tienen rienda suelta para acudir a ellos para hacer campaña. "Solo si nos lo piden los candidatos", quienes son los responsables de ganar o perder.

Otras fuentes apuntan a que este mensaje es santo y seña de Feijóo, quien siempre ha dado autonomía a los territorios, en consonancia con lo que él reivindicaba cuando regía Galicia. En general, fueron todo "buenas vibraciones y claves positivas". Todos ellos sitúan esta reunión -ocultada de la agenda del presidente popular- como un encuentro ordinario. Está en los estatutos, la última fue en mayo y en el Senado, con un Feijóo recién llegado a la capital para presidir el partido.

El PP carga contra Vox pero evita hablar de un futuro pacto

Al tiempo en que Feijóo reunía a los parlamentarios, el portavoz de campaña, Borja Sémper, ofrecía la rueda de prensa habitual en la sede del partido tras la junta de dirección. En ella reiteró el encargo que hizo Feijóo a los candidatos el día anterior: un PP de "mayorías contundentes" que faciliten "un mejor gobierno" sin coaliciones. En su caso, sin Vox.

Así, Sémper situó a los de Abascal como "socio estratégico" y "colaborador necesario" del presidente del Gobierno "a la hora de desviar la atención de los problemas que tienen los ciudadanos y a los que el Ejecutivo no da respuesta". Pero, ¿es posible gobernar con ellos si no cuentan con los votos suficientes? Sémper eludió la pregunta.

Y además, cargó de nuevo contra Abascal por tratar de fichar a Tamames para liderar una moción de censura contra Sánchez a sus 89 años. Desde Génova lamentó el "trago por el que Vox hará pasar al profesor Tamames porque la moción contra Sánchez está abocada al fracaso".

"Mientras el PP habla de paliar las consecuencias de leyes negativas, plantea alternativas a la política económica y exterior del Gobierno, y pretende ensanchar el espacio de convivencia, gracias a Vox durante los próximos días estaremos metidos en esta película", añadió el portavoz de la campaña.