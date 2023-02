Feijóo afea a Sánchez que señale a Montero por el 'sí es sí': "Es el máximo responsable, sabía que esa norma era letal"

Cerca del mediodía, al tiempo en que Unidas Podemos reivindicaba su ley del 'si es si' en Madrid para hacer frente a las críticas por sus efectos adversos, Alberto Núñez Feijóo hacía mella de esta misma en Valencia. El presidente de los populares se ha servido la polémica ley de Montero para probar el desgaste de Pedro Sánchez, al que ha señalado como "máximo responsable", ha señalado en la clausura de la XXVI Intermunicipal del PP, ante más de 4.000 cargos y afiliados del partido.

"Es malo que primero negaran los efectos de la ley para luego reconocerlos", pero aún "peor es la soberbia de no reconocerlo a sabiendas y acabar asumiéndola con cobardía". Así, Feijóo ha cargado contra Sánchez por "señalar a una ministra de 22" cuando "él es el máximo responsable" y, además, "sabía que esa norma era letal" para las mujeres.

Con ello, Feijóo ha pronunciado un discurso triunfalista. "Podemos ganar porque nunca he visto tan nerviosos a nuestros adversarios", ha advertido a sus candidatos a municipios y autonomías a quienes les ha pedido "mayorías suficientes" para gobernar y no necesitar a socios de Gobierno, como ellos a Vox y el PSOE a Unidas Podemos.

"Si mis socios me dicen que no me dejan gobernar, váyanse", acuñó ante un Alfonso Fernando Mañueco que hace semanas se vio envuelto en la polémica del aborto en Castilla y León por su socio de Vox.

"Un gobernante puede ser más útil cuando tiene una mayoría contundente que te legitime para tomar decisiones", ha sostenido Feijóo, quien señala que sigue ampliándose la mayoría de españoles que confía en el PP "para que las cosas cambien de verdad y a mejor".

El popular ha marcado así músculo frente a un PSOE "que está haciendo cosas raras" y está "cada vez más lejos de la gente", a diferencia el PP, según ha defendido. Y como ya decía Mariano Rajoy -también entre el público- ha elevado al partido como "el más parecido a España". También frente a Vox, dado que el PP está "en los carriles centrales donde va la mayoría de los ciudadanos".