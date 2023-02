Un joven sufre una odisea después de que le robasen los datos de su DNI

Una fotocopia del DNI cambió para siempre la vida de Alejandro, un joven de 23 al que llevan suplantando su identidad desde 2019. El fin de semana pasado fue detenido por la Policía Nacional en un hotel de Zaragoza después de hacer saltar las alarmas en el registro de huéspedes. Su nombre coincidía con el de una persona en busca y captura, lo que le llevo a pasar la noche en el calabozo hasta que el juez confirmó que no le buscaban a él, sino a un suplantador de su persona, según cuenta Cope.

"Me tomaron las huellas, fotografías... Tuve suerte con los agentes porque quisieron escucharme, pero el protocolo es igual para todos. Les expliqué la situación, me entendieron, pero hasta que no se demostrase lo contrario en el juzgado no me soltaron", cuenta sobre la detención.

Recibe denuncias desde 2019

Desde finales de 2019 Alejandro no deja de recibir denuncias y citaciones a juzgados de toda España. Desde que una persona fotocopio su carnet de identidad, la identidad del joven fue suplantada y los delitos de han sucedido uno tras otro. "Contra el estafador ya he puesto una denuncia. Por el momento, sabemos que es un hombre por la policía le está siguiendo la pista. Esta denuncia la pusimos en julio de 2021 y, desde entonces, esta ilocalizable", dice Alejandro.

Una de las estafas consistía en vender perros en Internet gracias a un número de teléfono contratado con el DNI y nombre de la víctima. El suplantador les decía como ingresar el dinero por la mascota y cuando lo recibía se lo quedaba y desaparecía. Esta técnica la repitió en una veintena de ocasiones, según cuenta Alejandro al citado medio.

Lo sucedido en el hotel de Zaragoza este pasado fin de semana han hecho plantearse al joven un cambio en su identidad o en el orden de los apellidos, pero, por el momento, se mantiene “reacio” a esas acciones. Esta situación hace que el joven este pasando una mala racha: "Estoy bastante cansado de esta situación y estoy intentando remediarlo".