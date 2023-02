Aznar, tras no recibir Mohamed VI a Sánchez: "Me ha molestado mucho que el presidente sea desairado y se deje desairar"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este jueves que le ha molestado que "mucho" que un jefe del Ejecutivo español haya sido "desairado y más que se deje desairar". Esto en relación con el hecho de que el Rey de Marruecos, Mohamed VI, no haya recibido al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, en el marco de la cumbre que ambos países han mantenido en el país africano.

En una conferencia en la localidad sevillana de Tomares bajo el título "España, a debate", Aznar ha considerado que la política internacional de España tiene que ser objeto de consensos y, sobre todo, pactarla con el líder de la oposición. Ha indicado que él nunca intentaría pactar la política internacional con partidos separatistas, sino que el PSOE sólo la debería pactar con el PP.

Aznar ha criticado que Sánchez no haya pactado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, un asunto tan importante como el relativo al Sáhara y ha considerado que debería haber sido un tema objeto de debate en el Congreso de los Diputados y que se hubiera sometido a votación.

"Hemos sido humillados por Marruecos", según ha sentenciado el expresidente del Gobierno, quien ha lamentado que se hayan perdido las "relaciones" con Argelia.

Tras indicar que el Rey de Marruecos tiene una "personalidad especial" y un "talento grande", Aznar ha añadido que le gustaría que los intereses de España estuvieran "mejor defendidos y representados".

"De lo que se ha hecho ahora van a venir consecuencias negativas. Se ha hecho una operación espectacular, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido ni siquiera una comparecencia parlamentaria, hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos", según ha sentenciado el expresidente del Ejecutivo español.

"Es difícil tener un éxito mayor", según ha agregado irónicamente Aznar, quien ha apuntado que a él le molesta mucho que el presidente de España, sea quien sea, sea "desairado" y le molesta más que se deje "desairar".

Preguntado sobre si el Rey de España, Felipe VI, debería ir actualmente a Marruecos, ha señalado que él no plantearía eso en este momento, apuntando que la formalidad de la política internacional depende fundamentalmente del Gobierno y, en especial, del jefe del Ejecutivo.

"Los hechos hasta ahora hablan de una manera poco provechosa y favorable para los intereses de España", ha manifestado Aznar sobre las relaciones con Marruecos.

"Dividir el país"

De otro lado, Aznar ha manifestado de que si la actual coalición en el Gobierno de España ganase la próximas elecciones generales, España entraría en un "proceso constituyente y eso significaría que oficialmente se establecería el fin de la transición española tal y como la hemos conocido y se promoverían unas reformas constitucionales que cambiarían sustancialmente lo que significa la actual España constitucional".

"No es un diagnóstico pesimista, sino absolutamente realista", según ha manifestado José María Aznar, quien ha apuntado que el actual Gobierno central está constituido por un "socialismo radical, por comunistas, por separatistas y apoyado por antiguos terroristas".

Ha añadido que el objetivo de los socios del PSOE no sólo es acabar con la Constitución, sino "dividir el país".