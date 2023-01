El primer pleno de Cibeles del año ha tenido nombre y apellido: Begoña Villacís. En los compases iniciales del curso electoral, con la elecciones municipales del 28 de mayo en el horizonte, todas las miradas se dirigían hacia la vicealcaldesa de Madrid. ¿La razón? Su futuro, después de hacerse público, el pasado viernes, que la -todavía- líder de Ciudadanos plantea integrarse en el PP como una "corriente interna" o un "verso suelto", según avanzó El País. Así, uno a uno, todos los portavoces municipales han desfilado por la Galería de Cristal para atender a la prensa y dar su opinión al respecto. Salvo ella, protagonista quizás involuntaria que, en un acto insólito en lo que va de mandato, no ha querido pronunciarse en todo el día.

Deambulante por los vestíbulos del Palacio de Cibeles, atenta siempre a su teléfono móvil y con gesto torcido, Villacís solo ha tomado la palabra en una ocasión durante la sesión. Y aunque no ha dicho ni mu acerca de su futuro, de su intervención podría extraerse cierta decepción con la deriva política de los últimos tiempos. "Les recuerdo a todos que estamos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque me sobra mucho en sus discursos la parte partidista y me falta mucho la de ciudad", ha señalado después de la primera ronda de alocuciones, a eso de las diez y media de la mañana. "Siento que desde hace demasiado aquí se pierde de vista que los vecinos son los verdaderamente importantes". "Lamento muchísimo que el sectarismo se esté apoderando de la política". "La ideología no está reñida con el pacto", ha agregado, mazazo a mazazo.

Más tarde, más conciliador que cualquiera de los representantes, ha reaccionado el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Sin salirse mucho del guion que ya marcó este lunes, el socio de coalición de Villacís ha querido trasladar a los madrileños la "seguridad" de que "este gobierno va a seguir funcionando hasta el último día", independientemente de la crisis que puedan estar atravesando los naranjas. "Hemos hecho un muy buen trabajo juntos, hemos pasado situaciones muy complicadas, desde la pertenencia a cada partido, pero desde la lealtad al Gobierno y a todos los madrileños" y "por una cuestión de coherencia, convicción y respeto, no quiero hacer hipótesis sobre el futuro de la formación", ha apuntado.

"Para que Villacís no quiera atender a los medios ya tiene que ser grave lo que pasa", Espinar

Almeida tampoco ha querido mojarse sobre el portazo que dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes a un posible salto de Villacís al PP de Madrid, al proclamar que "lo mejor de Cs ya se vino" con ella tras el batacazo de los naranjas en las elecciones autonómicas del 4M. El primer edil ha compartido que su partner tiene "muy buena gente procedente de Ciudadanos", pero no ha aclarado si fichará a algún edil liberal de cara a los comicios de primavera. "Lo único que deseo es obtener la mayoría más amplia posible de los madrileños el 28 de mayo", ha señalado.

Mucho más tajante ha sido la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, quién ha dicho entender la "perplejidad del votante de Cs, que no voto ni para qué entregarán el Gobierno a la derecha ni para que entregaran los restos del partido después de un baile vergonzoso de titulares". Maestre tampoco ha tenido empacho en criticar que la voz de Almeida parece que sea la única que "no importa". "Es el compañero de coalición y el último mono en esta historia, con lo que demuestra su nulo peso y autoridad para intervenir" en este asunto".

Dicho con todo el cariño, no pintan nada en la política municipal ni en España", Ortega Smith

A continuación, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha ironizado con que "para que Begoña Villacís no quiera atender a los medios de comunicación ya tiene que ser grave lo que le está pasando". Si bien ha dicho no querer "hacer leña del árbol caído", la futura diputada de la Asamblea de Madrid ha opinado que "los proyectos individualistas en política nunca salen bien, la política por definición es equipo y trabajo para y con los demás". A su juicio, la portavoz naranja "no lo ha entendido y está pagando el precio de no haberse puesto al servicio de los vecinos, sino de su jefe, del alcalde o de todo lo que le pudiera asegurar el sillón para los próximos cuatro años".

El portavoz y candidato de Vox a las municipales, Javier Ortega Smith, se ha reiterado en lo que avanzó este lunes: "Por costumbre no entramos en las cuestiones internas de otros partidos, pero comprendan que especialmente no haga ninguna valoración con partidos que han desaparecido de la arena política y que, ya dicho con todo el cariño, ya no pintan nada en la política municipal ni en España".

Por último, pero más rudo que muchos de los anteriores, Luis Cueto, el edil del Grupo Mixto que hace menos de 24 horas presentó su candidatura al 28M bajo la primera agrupación de electores en la historia de Madrid, ha dibujado ante los medios el que considera que es el futuro de Villacís. "O le hacen acomodo triste en alguna lista marginal dentro del PP para las candidaturas nacionales o ha acabado su carrera política". Con todo, el carmenista ha sostenido que "con Ciudadanos no ha quien apueste sobre seguro, dices una cosa y sale siempre la contraria".