El 'carmenista' Luis Cueto será candidato a la Alcaldía de Madrid con la primera agrupación de electores en una gran ciudad

El puzle de los candidatos electorales no estaba completo en Madrid. Faltaba una pieza. La del aspirante a la Alcaldía de la capital por Recupera Madrid, la primera agrupación de electores en la historia de esta ciudad. Al frente de un equipo integrado por una profesora de instituto, un gestor administrativo, una médico urgencias o un triatleta, concurrirá a las elecciones del 28 de mayo como cabeza de lista el edil 'carmenista' Luis Cueto (Madrid, 1961). Después de dejar la disciplina de Más Madrid en 2021 por desavenencias con el supuesto alejamiento de Rita Maestre de las políticas de la exalcaldesa Manuela Carmena, y tras casi dos años haciendo oposición al alcalde actual, José Luis Martínez-Almeida, como parte del Grupo Mixto, Cueto da este lunes un paso adelante al anunciar su candidatura.

Spot de presentación de Recupera Madrid. Spot de presentación de Recupera Madrid.

"No se trata de votar a una persona, sino a un proyecto", defiende el candidato in pectore a 20minutos. Antes de su presentación como número uno, ya había puesto nombres y apellidos al resto de profesionales que engrosarán su lista. Todos son ajenos a las lógicas y las ataduras de los partidos políticos. El único integrante que ha tenido cargos de responsabilidad política es José Manuel Calvo, ex delegado de Urbanismo en el Gobierno de Carmena y uno de los cuatro díscolos de Maestre. Recupera Madrid seguirá el mismo formato que otras plataformas ciudadanas con éxitos como el de Teruel Existe en sus inicios o en lugares como Torrelodones (Madrid), Escacena del Campo (Huelva) o El Frago (Aragón).

Además, este proyecto encarna la filosofía con la que Carmena siempre entendió la política, justo cuando las formaciones de la izquierda parecen disputarse el legado de la exalcaldesa. Pues Cueto, además de ser el sobrino político de Carmena -está casado con una sobrina de la exregidora-, es considerado entre los suyos como el "alcalde en la sombra" durante el mandato de Ahora Madrid. Como encargado de la Coordinación General de Alcaldía, Cueto era el responsable de las relaciones con el sector empresarial, así como con otras Administraciones Públicas nacionales o extranjeras. Representó al Ayuntamiento en Ifema, Club de Campo o Madrid Destino y simbolizó la figura de alcalde en multitud de instituciones, como el patronato de la Casa Árabe de América o el del Teatro Real. Asimismo, de 2015 a 2019, tomó parte activa en la negociación de asuntos que involucraban a varias áreas de gobierno como el Open de Tenis o la coordinación de todas los departamentos que intervienen en la celebración del Orgullo.

Luis Cueto sobre la Copa Davis Europa Press

Licenciado en derecho, Cueto es un alto funcionario del Estado, técnico de la Administración General adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y con pleno conocimiento del funcionamiento de la Administración. En los mentideros del Palacio de la Cibeles, nadie pone en duda su buena cabeza, su carácter lenguaraz y la perspicacia de casi todas sus intervenciones. No obstante, junto a sus compañeros, José Manuel Calvo y Marta Higueras, los ediles del Grupo Mixto también se han granjeado la fama de traidores de la izquierda a ojos de algunas formaciones que no les perdonan haber ofrecido sus votos para la aprobación de los Presupuestos de Almeida en 2021, la Ordenanza de Movilidad o la de Terrazas. Muy al contrario, ellos se congratulan de ser "capaces de pactar con la trinchera de enfrente" y lograr así que, por ejemplo, Almudena Grandes fuera nombrada hija predilecta de Madrid.

"No somos un partido, mira esta opción"



La principal novedad de esta opción política es que (casi) no cuenta con políticos. "Queremos emancipar a los ciudadanos de los partidos", explican a 20minutos, a sabiendas de la gran desafección que sufre la ciudadanía por la política. De esta forma, si consiguen recabar la confianza de 8.000 personas, por primera vez en una gran urbe, una agrupación de electores concurrirá a los comicios de mayo. Ese el número de firmas que la ley fija en una ciudad como Madrid, de más de un millón de habitantes, para poder presentarse a una elecciones. Después, tendrán que convencer como mínimo al 5% de los votantes del municipio de que les den una oportunidad de entrar en Cibeles.

Otra diferencia es que no es necesario registrar la agrupación como asociación, puesto que no es posible su conversión en un partido político. "A diferencia de un partido, la agrupación se extingue el día después de las elecciones y de ese modo, los que obtienen representación solo tienen que dedicarse a eso y no a cargos internos o a la vida de partido", explican los carmenistas.

Cueto charla con otros integrantes de su lista electoral Jorge París 20minutos

Para mayor encaje, Cueto propone que los nombres que figuran en una lista municipal vayan acompañados de la función que desempeñarán en caso de salir elegidos. Algo que no ocurre en las administraciones, donde normalmente el elector no sabe quién se convertirá en ministro de Justicia o en delegado municipal de Limpieza hasta después de la urnas. "Aquí no vale el 'dónde me ponga mi partido yo aprenderé', por eso hemos elegido a los profesionales más válidos para cada tema".

Entre los diez primeros nombres que propone Recupera Madrid figuran la médico Lydia Pradera Andrés, que se asocia a la Concejalía de Salud; la profesora de instituto María Dolores Curto, a la de Educación, o la arquitecta Raquel del Río, que lideraría la llamada Concejalía del Calor. Aspiran a crear este departamento, como el del Mayor, para atender expresamente los retos que plantea la subida de las temperaturas en una ciudad con el tráfico y las características urbanísticas de Madrid y afrontar los desafíos digitales y la ventanilla única de atención a mayores, respectivamente. También sería de nuevo cuño la Concejalía de Simplificación administrativa que pilotaría el economista Óscar Rodríguez.

Por otro lado, el empresario Alejandro Inurrieta iría a Vivienda y Obras; el triatleta Iván Álvarez, a Deportes; el autónomo Carlos Manuel Lage Martín de Pedro entraría a Comercio; el policía en excedencia Raúl Valera, en Seguridad, y para la trabajadora doméstica Annely Martos serían los Asuntos Sociales. Cierra la lista de diez electores, a la espera de conocer los titulares de Mayor y Cultura, el actual edil del Grupo Mixto José Manuel Clavo al que se asigna la Concejalía de Urbanismo, después de haber germinado proyectos como Madrid Nuevo Norte o Plaza España durante sus años en el Gobierno de Carmena.